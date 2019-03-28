Geely Auto и Daimler AG объединяют усилия

Компания Geely и немецкий автоконцерн Daimler объединяют усилия для развития марки smart

Компания Geely и немецкий автоконцерн Daimler сегодня объявили о создании глобально ориентированного совместного предприятия, в котором обе компании владеют равными долями, для дальнейшего развития марки smart – новатора в области небольших городских автомобилей – в качестве лидера среди электромобилей премиум-класса.

По условиям соглашения, новое поколение электрифицированных моделей smart будет собираться на высокотехнологичном специализированном заводе по производству электромобилей в Китае. Мировой старт продаж запланирован на 2022 год.

«Мы признаем ценность марки smart. Этот бренд обладает уникальной привлекательностью и высокой коммерческой ценностью. Компании Geely и Daimler с нетерпением ждут начала работы над этим сложным и захватывающим проектом, с помощью которого мы собираемся продвигать премиальные электрифицированные продукты, чтобы дать нашим клиентам лучший опыт мобильности. Как равноправные партнеры, мы будем стремиться вывести бренд smart на мировой уровень. Мы будем использовать наш опыт и глобальные знания в области управления брендами, научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, производства, управления поставками и других сферах. Взаимодействие в ходе нашего сотрудничества приведет к взаимной выгоде. Мы также продолжим разработку технологий для smart, в том числе возможность сетевого подключения, чтобы оставаться лидером в отрасли, поскольку она серьезно видоизменяется,» – комментирует Ли Шуфу, глава компании Geely. «Для более чем 2,2 миллионов клиентов smart является первооткрывателем в области городской мобильности. Основываясь на этой истории успеха, мы рассчитываем на дальнейшее укрепление бренда благодаря сотрудничеству с компанией Geely – сильным партнером в сегменте электромобилей. Мы совместно спроектируем и разработаем новое поколение электромобилей smart, в которых высокое качество производства сочетается с известными стандартами безопасности, для продаж как на китайском, так и на мировом рынках. В будущем мы рассчитываем на сотрудничество со всеми партнерами для поддержания нашего успеха в Китае и во всем мире. Кроме того, MercedesBenz будет производить компактный электромобиль на заводе в Хамбахе, обеспечивая тем самым рабочие места и дальнейшие инвестиции в предприятие,» – добавляет Дитер Цетше, председатель правления транснационального концерна Daimler AG и глава подразделения MercedesBenz Cars.

Совет директоров нового совместного предприятия по разработке автомобилей Smart будет состоять из шести руководителей с равным представительством с обеих сторон. В состав совета от Daimler AG войдут Хубертус Троска, член правления Daimler AG, отвечающий за китайский рынок, Бритта Сигер, член правления Daimler AG, ответственный за маркетинг и продажи Mercedes-Benz Cars, и Маркус Шэфер, член правления подразделения Mercedes-Benz Cars, отвечающий за производство и управление цепочкой поставок и ответственный за групповые исследования и разработку автомобилей Mercedes-Benz. От Geely в совет директоров войдут председатель правления Geely Holding Ли Шуфу, президент Geely Auto Group, президент и генеральный директор Geely Auto Ань Цунхуэй, а также финансовый директор Даниэль Дунхуэй Ли.

Партнеры договорились, что новое поколение интеллектуальных транспортных средств будет разрабатываться мировой сетью дизайн-студий Mercedes-Benz Design, а проектироваться в глобальных инженерных центрах Geely. Производство автомобилей будет находиться на территории Китая.

В рамках программы по развитию транспортных средств также планируется расширить портфель продуктов smart новыми моделями в быстрорастущем Bсегменте.

До запуска новых моделей, который начнется в 2022 году, Daimler продолжит выпускать автомобили smart текущего поколения на своем заводе в Хамбахе во Франции (smart EQ fortwo) и на заводе в городе Ново-Место, Словения (smart EQ forfour).

Также завод в Хамбахе возьмет на себя дополнительную роль в производственной сети Mercedes-Benz Cars и начнет производство компактного электромобиля Mercedes-Benz под новым производственно-технологическим брендом EQ. Автопроизводитель Mercedes-Benz инвестирует 500 миллионов евро в развитие завода в Хамбахе и будет использовать опыт сотрудников, работающих в smart.

Ожидается, что совместное предприятие будет представлено в окончательном виде к концу 2019 года. Финансовые условия совместного предприятия пока не разглашаются. Создание совместного предприятия является продолжением сотрудничества двух компаний – в прошлом году Daimler Mobility Services и Geely Technology Group объявили о запуске совместного сервиса премиальных такси в Китае.