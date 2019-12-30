Тест-драйв Volvo XC60. Инструмент Тора в Туле Thor's Hammer

Давно хотелось подробнее рассказать о своем любимом навигаторе Waze. И тут отличное совпадение – тест-драйв Volvo XC60 D4 и приглашение на meetup Waze в Туле.

Точности ради: подобные мероприятия называются Waze cafe. Формат «Кафе» – это просто встреча в кафе и не обремененное рамками общение единомышленников-редакторов карт. Митап предполагает более масштабную, рабочую и информативную форму встречи.

Что там до Тулы, меньше двух часов? На Volvo XC60 даже устать не успеваешь. Очень универсальный автомобиль – удобен как в городе, так и на трассе.

Кроссовер XC60 начал выпускаться с 2008 года и уже через год стал бестселлером марки. Судьба его удивительна. Концепцию разработали, когда Volvo принадлежал Ford, но на одной платформе с Land Rover Freelander: «Ford EUCD».

Автомобиль получился очень удачным. Вторую версию XC60 в 2017 году Volvo разрабатывали, уже будучи частью китайской компании Geely. В основу легла универсальная масштабируемая платформа Volvo SPA. За дизайн отвечал нынешний CEO Polestar и Вице-президент Volvo по дизайну Томас Ингенлат – думаю это исчерпывающий аргумент.

Во внешности революции не произошло – класс тот же. Автомобиль в рамках обновления стал симпатичнее и современнее. Ушли передние стойки – замененные на рычаги. Задние пружины сменила более компактная поперечная рессора.

Ассортимент доступных моторов у второго поколения ощутимо сократился. С ~28 до 8 версий плюс 3 гибридных. Совсем недавно мы рассказывали о презентации в России гибридного Volvo XC60 T8.

Новая платформа SPA полностью избавила салон от излишков, обновив XC60 до той же самой сдержанной эстетики скандинавского дизайна, которой восхищает в автомобилях 90-й серии.

Самая выдающаяся деталь обновления кроссовера – сенсорная панель Sensus с вертикальным экраном напоминающая iPad. Но если разобраться в начинке – вся ценность именно в электронной составляющей обновления.

Успешность автомобиля подчеркивают общемировые продажи – каждый год ощутимый рост без падений и тем более провалов.

В этом тесте я решил отойти от традиционных текст + фотографии сняв информационное видео. Не претендуя на художественную ценность, я попробовал сосредоточится на рассказе об эксплуатационных особенностях Volvo XC60 и навигаторе Waze.

Навигатор Waze включается у меня в телефоне несколько раз в неделю точно. Некогда, по моему мнению он был лучшим среди всех предложений в России точно. Сейчас ситуация изменилась. Вот как она изменилась и почему – это я и решил узнать на встрече в Туле. Подробнее в видео.

По этой ссылке вы можете узнать правила редактирования карт Waze и условия для редакторов.

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