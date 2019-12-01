Volvo Cars представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine

У российских дилеров Volvo Cars автомобиль появится в феврале 2020 года. Рекомендованные розничные цены без учёта стоимости дополнительного оборудования:
Антон Свекольников – Директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Car Russia
Мартин Перссон (Martin Persson), президент и генеральный директор Volvo Car Russia
«Будущее автомобильной индустрии электрическое, и каждый из рынков Volvo Cars движется навстречу ему в своём темпе. Мы считаем, что подключаемый гибридный автомобиль – это идеальное решение для владельцев частных домов, т.к. может использоваться и как чистый электрокар для коротких поездок в город, и как экономичный гибридный автомобиль для дальних путешествий, – комментирует Мартин Перссон (Martin Persson), президент и генеральный директор Volvo Car Russia. – Каждый год мы планируем выводить на российский рынок как минимум один электрифицированный автомобиль».
XC60 T8 Twin Engine – второй подключаемый гибрид на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine. Одновременно со стартом продаж очередного гибридного кроссовера Volvo Сar Russia объявляет о том, что при заказе любого электрифицированного автомобиля Volvo до апреля 2020 года вместе с машиной клиент получит год бесплатного электричества (за счёт возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период).
«Мы призываем наших клиентов чаще ездить на чистом электричестве – ведь именно в этом режиме автомобиль имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Мы уверены, что клиенты Volvo разделяют нашу заботу о планете и её будущем», – комментирует Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.
Инициатива будет реализована посредством возмещения затрат на оплату электричества для подзарядки электрифицированных автомобилей Volvo. Объёмы израсходованного электричества будут отслеживаться с помощью платформы Volvo on Call. Более подробно о том, как будут осуществляться подсчёт и компенсация, будет объявлено позднее.
XC60 T8 Twin Engine оснащается бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Двухлитровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л.с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,3 л на 100 км, что делает XC60 T8 одним из самых эффективных премиальных кроссоверов с точки зрения соотношения мощности и экономичности.
Подключаемые гибриды Volvo отличает передовой подход к вопросу размещения аккумуляторной батареи — она расположена в туннельной части под полом. Это позволило сэкономить пространство внутри салона, сохранив полноценный багажник. Низкий центр тяжести автомобиля также положительно сказался на его ездовых характеристиках и управляемости.
В 2017 году Volvo Cars первой среди мировых автопроизводителей объявила о стратегии полной электрификации всего модельного ряда. В будущем все модели Volvo будут предлагаться как минимум в одном из трёх вариантов: мягкий гибрид (mild hybrid), подключаемый гибрид (plug-in hybrid) или электромобиль. Это поможет Volvo Cars добиться цели, согласно которой к 2025 году одну половину мирового объёма продаж составят полностью электрические автомобили, другую – гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.
Электрификация модельного ряда является одним из ключевых элементов программы Volvo Cars по борьбе с изменением климата. Она состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих положения Парижского соглашения и нацеленных на снижение выбросов СО2. Амбициозная цель Volvo Cars – стать к 2040 году компанией, не оказывающей вредного воздействия на климат. Более подробная информация о программе доступна по ссылке.
C 2014 года www.amsrus.ru
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