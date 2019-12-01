Volvo Cars представила подключаемый гибридный кроссовер XC60 T8 Twin Engine

Поставки первых XC60 T8 Twin Engine российским дилерам Volvo запланированы на февраль 2020 года.

Клиенты, сделавшие заказ на гибридный ХС60 или ХС90 до апреля 2020 года, получат год бесплатного электричества для поездок в режиме электрокара.

Volvo Cars расширяет модельный ряд подключаемых гибридных автомобилей на российском рынке и объявляет о старте приёма заказов на подзаряжаемый от электросети кроссовер XC60 T8 Twin Engine.

У российских дилеров Volvo Cars автомобиль появится в феврале 2020 года. Рекомендованные розничные цены без учёта стоимости дополнительного оборудования:

Версия Двигатель Мощность Стоимость, руб. XC60 T8 Inscription Гибридный Twin Engine 407 л. с. 5 379 000 XC60 T8 R-Design Гибридный Twin Engine 407 л. с. 5 499 000

«Будущее автомобильной индустрии электрическое, и каждый из рынков Volvo Cars движется навстречу ему в своём темпе. Мы считаем, что подключаемый гибридный автомобиль – это идеальное решение для владельцев частных домов, т.к. может использоваться и как чистый электрокар для коротких поездок в город, и как экономичный гибридный автомобиль для дальних путешествий, – комментирует Мартин Перссон (Martin Persson), президент и генеральный директор Volvo Car Russia. – Каждый год мы планируем выводить на российский рынок как минимум один электрифицированный автомобиль».

XC60 T8 Twin Engine – второй подключаемый гибрид на российском рынке после представленного в прошлом году флагманского внедорожника XC90 T8 Twin Engine. Одновременно со стартом продаж очередного гибридного кроссовера Volvo Сar Russia объявляет о том, что при заказе любого электрифицированного автомобиля Volvo до апреля 2020 года вместе с машиной клиент получит год бесплатного электричества (за счёт возмещения среднего расхода электроэнергии за этот период).

«Мы призываем наших клиентов чаще ездить на чистом электричестве – ведь именно в этом режиме автомобиль имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Мы уверены, что клиенты Volvo разделяют нашу заботу о планете и её будущем», – комментирует Алексей Тарасов, коммерческий директор Volvo Car Russia.

Инициатива будет реализована посредством возмещения затрат на оплату электричества для подзарядки электрифицированных автомобилей Volvo. Объёмы израсходованного электричества будут отслеживаться с помощью платформы Volvo on Call. Более подробно о том, как будут осуществляться подсчёт и компенсация, будет объявлено позднее.

XC60 T8 Twin Engine оснащается бензиновым двигателем и электромотором, а также литий-ионным аккумулятором с возможностью внешней подзарядки от обычной электросети. Двухлитровый бензиновый двигатель Т6 семейства Drive-E (320 л.с. / 400 нМ) вкупе с электромотором (87 л.с. / 240 нМ) достигают суммарной мощности в 407 л.с. и 640 нМ крутящего момента, что позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч за 5,3 секунды. Средний расход топлива составляет 2,3 л на 100 км, что делает XC60 T8 одним из самых эффективных премиальных кроссоверов с точки зрения соотношения мощности и экономичности.

В 2017 году Volvo Cars первой среди мировых автопроизводителей объявила о стратегии полной электрификации всего модельного ряда. В будущем все модели Volvo будут предлагаться как минимум в одном из трёх вариантов: мягкий гибрид (mild hybrid), подключаемый гибрид (plug-in hybrid) или электромобиль. Это поможет Volvo Cars добиться цели, согласно которой к 2025 году одну половину мирового объёма продаж составят полностью электрические автомобили, другую – гибриды. Recharge (с англ. «перезагрузка», «перезарядка») станет общим наименованием для всех подзаряжаемых автомобилей Volvo с полностью электрическим или гибридным двигателем.

Электрификация модельного ряда является одним из ключевых элементов программы Volvo Cars по борьбе с изменением климата. Она состоит из ряда конкретных практических шагов, отражающих положения Парижского соглашения и нацеленных на снижение выбросов СО2. Амбициозная цель Volvo Cars – стать к 2040 году компанией, не оказывающей вредного воздействия на климат. Более подробная информация о программе доступна по ссылке.