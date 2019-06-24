Volkswagen продемонстрировал новый фургон для полицейских собак

VW показал новую модификацию грузопассажирского фургона Caddy, которая разработана специально для полицейской кинологической службы.

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль — на сей раз для четвероногих полицейских. Его кузов оборудован съёмным отсеком для собак, который соответствует всем требованиям европейского законодательства в части перевозки животных и оснащён системой кондиционирования воздуха с контролем температуры.

Если собакам в отсеке станет слишком жарко или холодно, водитель получит соответствующее уведомление и сможет отрегулировать температуру, не вставая с водительского кресла. Переделкой автомобиля занималось ателье PressFab Evo из британского графства Бедфордшир. Фургон также получил светодиодную балку на крыше, синие стробоскопы в решётке радиатора и специальную цветографическую схему на кузове.

С точки зрения техники это обычный Caddy в комплектации Highline с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 148 лошадиных сил и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Он может разогнаться до 191 км/ч и обещает средний расход топлива всего 5 литров на 100 километров. В подразделении Volkswagen Commercial Vehicles считают, что спецфургон для собак на базе Caddy — «это именно то, что нужно полицейским».

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