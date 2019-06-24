Volkswagen продемонстрировал новый фургон для полицейских собак

Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль — на сей раз для четвероногих полицейских. Его кузов оборудован съёмным отсеком для собак, который соответствует всем требованиям европейского законодательства в части перевозки животных и оснащён системой кондиционирования воздуха с контролем температуры.
Фото: motor.ru
Если собакам в отсеке станет слишком жарко или холодно, водитель получит соответствующее уведомление и сможет отрегулировать температуру, не вставая с водительского кресла. Переделкой автомобиля занималось ателье PressFab Evo из британского графства Бедфордшир. Фургон также получил светодиодную балку на крыше, синие стробоскопы в решётке радиатора и специальную цветографическую схему на кузове.
С точки зрения техники это обычный Caddy в комплектации Highline с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 148 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Он может разогнаться до 191 км/ч и обещает средний расход топлива всего 5 литров на 100 километров. В подразделении Volkswagen Commercial Vehicles считают, что спецфургон для собак на базе Caddy — «это именно то, что нужно полицейским».
Как сообщил: Источник
C 2014 года www.amsrus.ru