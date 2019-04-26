Команда УАЗ выступила на втором этапе Чемпионата России по ралли-рейдам

Во втором Чемпионате России по ралли-рейдам примут участие два экипажа Ульяновского автомобильного завода

В Астраханской области пройдёт второй этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Спортивная команда Ульяновского автомобильного завода выставит на соревнованиях два экипажа. В нашем классе примут участие 15 автомобилей, а всего на старт выйдут 60 экипажей из России, Финляндии, Латвии и Туркменистана.

Заводскую спортивную команду УАЗ будут представлять Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов на внедорожнике УАЗ Пикап, а также Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на Патриоте. Автомобили попадают в класс Т2. То есть, это почти серийные машины. Гоночный УАЗ Пикап оснащается стандартными двигателем, коробкой передач и задним мостом с блокировкой дифференциала. Отличия – гоночные амортизаторы Ohlins, блокировка переднего дифференциала, каркас безопасности, гоночные кресла-ковши, более вместительный металлический топливный бак и шины BFGoodrich.

Гонка в Астраханской области по праву считается одной из самых сложных в календаре Чемпионата России. Пустыни с барханами, степи, острые камни представляют собой очень серьёзное испытание для экипажей и техники. И это не считая того, что в одном классе с гонщиками заводской команды УАЗ выйдут имениты соперники на быстрых немецких и японских автомобилях.

Напомним, на первом этапе Чемпионата России по ралли-рейдам бахе «Россия – Северный Лес» Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко на Патриоте заняли 4 место в своём классе и 17 в общем зачёте (из 44 экипажей). На той же гонке в Карелии Виталий Проненко и Дмитрий Агафонов на Пикапе финишировали на 7 и 22 месте соответственно.