Volkswagen представляет новый Passat для российского рынка

Марка Volkswagen представляет Passat нового поколения для российского рынка. Модель будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей на выбор: мощностью 150 л.с. или 190 л.с.

Оба силовых агрегата идут в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильная версия будет доступна с 6-ступенчатой механической коробкой.

Экстерьер автомобиля отличается новым передним и задним бампером, а также новой решеткой радиатора. Светодиодная головная оптика предлагается уже в стартовой комплектации. В качестве дополнительной опции для Passat будут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для обновленной модели предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для новинки будет доступна мультимедийная система Discover Pro с 9.2’’ дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

На российский рынок Passat поступит уже весной 2020 года. Комплектации и цены будут опубликованы позже.