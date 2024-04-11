Рост продаж Chery Group в первом квартале 2024

В марте текущего года объем продаж автомобилей Chery Group по всему миру составил 181 585 единиц, что превышает прошлогодние показатели на 45,3%. За первый квартал текущего года суммарные продажи превзошли прошлогодние показатели на 60,3%, достигнув отметки в 529 604 автомобиля, что свидетельствует о значительном росте.

В настоящее время Chery Group активно готовится к презентации своих последних технологических разработок на международном автомобильном салоне в Пекине. Компания собирается представить свои новейшие разработки в области электрических, гибридных и водородных силовых установок, а также провести глобальную дилерскую конференцию. Основной темой обсуждения станет «Новая энергия, новая автомобильная экосистема, новая эра».

Концерн Chery сосредоточен на создании экосистемы, объединяющей «людей», «автомобили» и «жизнь», с основным уклоном на концепцию «умной жизни». Автомобильная экосистема Chery интегрирует различные аспекты повседневного опыта и сценариев как в обыденных делах, так и в путешествиях, обеспечивая улучшение на всех уровнях развития – как горизонтальном, так и вертикальном для пользователей.

Chery готовится к новой эре развития компании с обновленным дизайном и передовыми технологиями. На предстоящем международном автомобильном салоне в Пекине компания представит новую флагманскую модель из серии Tiggo, демонстрируя новый уровень бренда.