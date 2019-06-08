Подписано соглашение о сотрудничестве между ВЭБ-лизинг, НГСиТИ и Nissan в сфере развития городской инфраструктуры

В ходе Петербургского международного экономического форума – 2019 ВЭБ-лизинг, Новая Городская Среда и Транспортная Инфраструктура (НГСиТИ) и Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС подписали соглашение о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили генеральный директор ВЭБ-лизинг Артем Довлатов, председатель совета директоров НГСиТИ и генеральный директор Mail.ru Group (Россия) Борис Добродеев и генеральный директор ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС Игорь Бойцов. Подписание состоялось в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Соглашение подписано в рамках реализации совместного проекта по развитию новой городской инфраструктуры и сервисов для граждан на базе «online to offline» проектов. На первом этапе стороны сотрудничают в рамках реализации сервиса каршеринга. В качестве стартовой партии ВЭБ-лизинг профинансировал 250 автомобилей Nissan Qashqai российского производства. Всего в рамках совместного проекта может быть поставлено до 10 000 таких автомобилей в течение года.

«Одним из приоритетов для группы ВЭБ является создание комфортной городской среды. Каршеринг является важным элементом современных городов, дополняя общественный транспорт. Важно, чтобы каршеринг развивался и в регионах, это поможет сформировать благоприятную транспортную инфраструктуру», — комментирует заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор АО «ВЭБ-лизинг» Артем Довлатов.

«Mail.ru Group стремится отвечать на все потребности пользователей в цифровой среде. Сегодня в этот спектр входит и онлайн-доступ к заказу офлайн-услуг. Это сотрудничество станет логичным развитием нашего присутствия на рынке транспортных сервисов. Мы надеемся, что данный проект сделает жизнь горожан комфортнее за счет бесшовного онлайн-доступа к каршерингу», — комментирует председатель совета директоров НГСиТИ, генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.