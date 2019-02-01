Первый перекресток с турбокольцевым движением появится в Москве

Кольцевые перекрестки нового типа, должны снизить аварийность и увеличить пропускную способность

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Москва хочет уменьшить количество аварий и ускорить движение на круговых перекрестках. Для этого в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) придумали «турбоперекресток».

«Круг на дороге всегда челлендж — слишком много перестроений. Делаем пилот „турбоперекрестка“ на пересечении Чертановской и Красного Маяка. Нарисуем коридоры по принципу „кому направо, перестраиваться не должен“. Будет меньше конфликтных точек, все должно поехать на 20–30% быстрее», — говорится в официальном твиттере ЦОДД Москвы.

На такой развязке водители будут совершать меньше манёвров, так как станут двигаться по оптимальной траектории. То есть тем, кому нужно направо, не придется лишний раз въезжать на сам круг, что сэкономит нервы и снизит возможность аварии.