Maserati объявляет о партнерстве с Antinori

Партнерство Maserati с Antinori найдет свое воплощение в серии мероприятий и проектов

Maserati объявляет о партнерстве с историческим тосканским виноделом Antinori, ведущим производителем вин высшего качества.

Maserati выбрала Antinori, чтобы подчеркнуть одну из ключевых ценностей бренда: итальянское совершенство, как ценность, общая для культуры обеих компаний, котораявоплощается в бескомпромиссном стремлении к качеству.

Семья Антинори занимается производством вина на протяжении более шестисот лет и 26 поколений, с тех пор как Джованни ди Пьеро Антинори (GiovannidiPieroAntinori) вступил во Флорентийскую гильдию виноделов (ArteFlorentinadeiVinattieri) в 1385 году. В течение своей долгой истории семья Антинори всегда самостоятельно управляла своим бизнесом, используя инновационные, а иногда и дерзкие стратегии, но всегда проявляя неизменное уважение к традициям и окружающей среде.

Партнерство Maserati с Antinori найдет свое воплощение в серии мероприятий и проектов, вдохновленных общими ценностями двух компаний: это традиции и инновации, неустанное стремление к совершенству и мастерство исполнения, основанное на внимании к деталям и приверженности качеству.

Опираясь на эту общность ценностей, Maserati и Antinori объединяют столетия своей истории, созданной выдающимися людьми и наполненной уникальными впечатлениями, чтобы поделиться с миром истинной сущностью итальянского совершенства.