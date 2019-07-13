Компания FCA разрабатывает новые технологии в области электромобильности

Компания FCA подписала два соглашения с Enel X и группой ENGIE по поиску новых решений в области электромобильности.

Основная цель — разработка концепций по зарядке автомобилей для индивидуального и общего пользования. Эти соглашения, по мнению экспертов, обеспечат распространение гибридных (PHEV) и полностью электрических (BEV) моделей в Европе. Запуск работ связан с началом продаж электромобилей, включая модели Fiat 500 BEV и Jeep Renegade PHEV. Дальнейшее распространение PHEV и BEV- моделей предусмотрено в 2018-2022 гг.

Майк Мэнли, генеральный директор FCA, сказал: «Данные соглашения — шаг на пути реализации стратегии электромобильности, о которой было объявлено в прошлом году и которая является частью нашего пятилетнего бизнес-плана. Мы формируем экосистему партнеров, продуктов и услуг, которая позволит удовлетворить потребности клиентов с автомобилями на электрической тяге».

Компания Enel X и ENGIE – мировые лидеры в области энергетики. Данные компании будут работать с FCA на основных рынках Европы. Совместно разработанные инновации станут доступны для частных и корпоративных клиентов FCA.

Предварительно речь идет об установке клиентом у себя дома зарядной станции (называемой также «настенным ящиком»). Станция будет отвечать конкретным требованиям, включая оптимизацию процесса зарядки и интеллектуальное управление. Компания Enel X и ENGIE займется установкой настенного ящика, контролем и техническим обслуживанием.

Вместе с партнерами FCA продолжит работу по обучению европейской дилерской сети. Для сотрудников FCA уже разработаны обучающие программы о электромобильности. Принято решение о размещении точек зарядки на площадках автосалонов, в зонах тест-драйва, в сервисных центрах. В течение следующих 2 лет FCA установит около 700 зарядных станций на своих заводах в Италии, в офисах, центрах исследований, а также на парковках для сотрудников. Это позволит персоналу заряжать свои автомобили в рабочее время и тестировать новое оборудование.