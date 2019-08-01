Рекомендации по замене ламп в мотоцикле от известной мотогонщицы

Видеорекомендации Bosch: Анастасия Нифонтова демонстрирует замену ламп в мотоцикле

Анастасия Нифонтова – российская мотогонщица, чемпионка мира по кросс-кантри ралли 2015 года, участница легендарного Ралли Дакар и первая девушка, финишировавшая в категории Original by Motul на Дакаре, где гонщики соревнуются без механиков и технической поддержки. На видео Анастасия дает свои видеорекомендации по замене ламп для обладателей мототехники.

Исправная светотехника – залог безопасности на дороге. Из видео вы узнаете, как меняются лампы в мотоцикле, когда это может пригодиться, и что данная задача по силам даже нежным женским рукам. Анастасия Нифонтова объяснит, чем лампы для ралли с повышенной светоотдачей отличаются от ламп, сертифицированных для использования на дорогах общего пользования, и почему она доверяет компонентам Bosch. На примере своего гоночного раллийного мотоцикла спортсменка покажет, как производится замена лампы в фаре головного освещения.

В ассортименте Bosch представлен широкий ассортимент ламп. Для тех, кто уделяет особое внимание стилю байка, компания выпускает специальные серии галогеновых ламп с различными световыми эффектами. Для активной эксплуатации в темное время суток или сложных погодных условий представлена линейка ламп Gigalight Plus с увеличенной светоодачей. Владельцы мотоциклов с ксеноновыми фарами могут выбрать подходящий тип газоразрядных источников света. Все лампы Bosch надежны и устойчивы к вибрациям, а серия Longlife отличается более длительным сроком службы.