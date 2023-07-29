Начались продажи Exeed RX на российском рынке Exeed RX

Совместно с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, двигатель мощностью 249 л.с. обеспечивает потрясающий разгон до 100 км/ч всего за 7,6 секунды. Этот автомобиль действительно уникален в своем классе благодаря аэродинамическому коэффициенту 0,326, что делает его одним из самых эффективных в использовании топлива.

Exeed RX представляет собой новую веху в мире комфорта и роскоши, предоставляя пассажирам набор премиальных опций, которые обеспечат непревзойденное удобство во время путешествий. Например, пассажирское сиденье первого ряда: “queen seat” идеально подходит для дальних поездок, так как оснащено функциями массажа, вентиляции и регулируемой оттоманкой. Для водителя же в подголовник его кресла встроены динамики, которые позволяют наслаждаться музыкой и не упустить ни одного оповещения систем безопасности.

Интерьер Exeed RX оформлен изысканной кожей, доступной в трех вариантах цветов: белом, черном и красном. Черный потолок идеально гармонирует с двумя последними вариантами, придавая салону шикарный вид.

Внутренняя атмосфера этого автомобиля заставляет погрузиться в ощущение уюта и комфорта. Мягкая подсветка превращает салон Exeed RX в настоящую арт-инсталляцию, причем цвет подсветки меняется в зависимости от выбранного музыкального сопровождения. Кроме того, воздух в салоне всегда свежий и ионизированный благодаря системе ионизации и ароматизации. Вам даже предлагается выбрать один из трех ароматов, доступных в специальном картридже, и настроить интенсивность ароматизации с помощью удобного меню.

Если вы задаетесь вопросом о цене, то новый Exeed RX доступен по рекомендованной розничной цене 5 400 000 рублей, а в стильном матовом цвете “лунный серый” – за 5 600 000 рублей. Вне всякого сомнения, каждый автомобиль Exeed RX обеспечивает выгоду и уверенность в долгосрочной перспективе, благодаря традиционной гарантии от компании – 7 лет или 200 000 км пробега. Кроме того, доступны выгодные условия по трейд-ин и кредитным программам.