Volkswagen на Нюрбургринге

Уникальный спортивный автомобиль – важный этап в развитии будущего семейства серийных электромобилей Volkswagen

Volkswagen стремительно развивает технологии электрической мобильности как для серийных автомобилей, так и для гоночных болидов. Вслед за лучшим результатом в самой знаменитой гонке по подъему на холм Пайкс-Пик (Pikes Peak Hill Climb) полностью электрический ID. R готовится к еще одному рекордному заезду летом 2019 года: Volkswagen планирует установить лучшее время для электромобилей на Северной петле Нюрбургринга – самой сложной гоночной трассе мира. ID. R – спортивный представитель целого семейства электромобилей Volkswagen, которые марка планирует выводить на рынок, начиная с 2020 года. Автоспортивные достижения ID. R отражают приверженность бренда в развитии электрической мобильности и подчеркивают исключительный потенциал использования электропривода на дорогах общего пользования в будущем.

«После абсолютного рекорда на Пайкс-Пик следующий серьезный вызов для ID. R – лучшее время на Северной петле (Nordschleife) Нюрбургринга, – отметил директор Volkswagen Motorsprot Свен Смитс (Sven Smeets). – Рекордное время на Нордшляйфе – абсолютное. Модернизация Volkswagen ID. R в точном соответствии с уникальными особенностями Северной петли В данный момент ведется активная работа по усовершенствованию автомобиля для нового рекордного заезда. Автомобиль оборудован двумя электродвигателями общей мощностью 680 л.с. и весит менее 1.100 кг с учетом массы пилота.

Легендарная трасса имеет уникальные характеристики, в том числе благодаря наличию протяженного прямого участка Döttinger Höhe. «В рамках тщательной подготовки к рекордному заезду весной ID. R ожидает обширная модернизация и серия интенсивных тестов на разных гоночных трассах», – отметил Демэзон.

Опытный пилот Ромен Дюма (Romain Dumas) снова сядет за руль ID. R, чтобы попытаться установить очередной рекорд. В июне 2018 года он был лучшим в гонке Пайкс-Пик, преодолев трассу за 7 минут 57.148 секунды и став первым за более чем столетнюю историю соревнования пилотом, проехавшим трассу менее чем за восемь минут. Кроме того, на счету француза четыре победы в 24-часовом марафоне на Нюрбургринге. «Мысль о предстоящем выступлении ID. R на Нордшляйфе уже заставляет мое сердце биться чаще. Я хорошо знаю трассу, но с ID. R все будет совершенно иначе, поскольку этот автомобиль обладает исключительной динамикой ускорения и высочайшей скоростью прохождения поворотов, – отметил Дюма.

Прозвище «Зеленый ад» Северная петля протяженностью 20.832 км представляет собой узкую гоночную трассу с постоянными перепадами высот, проложенную по лесам Айфеля и насчитывающую 75 поворотов. Трек был открыт в 1927 году и до сих пор является уникальным испытательным полигоном для автопроизводителей всего мира. Бывший чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт (Jackie Stewart) однажды назвал его «Зеленым адом». Сегодня трасса Нордшляйфе и ее современная часть Grand Prix Circuit известны, прежде всего, как место проведения 24-часовой гонки на выносливость. Кроме того, здесь проводятся этапы FIA мировой гоночной серии World Touring Car Cup (WTCR).