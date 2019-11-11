На покупку автомобилей премиум-сегмента россияне потратили около 500 млрд рублей

На покупку автомобилей премиум-сегмента россияне потратили около 500 млрд рублей
Ноябрь 11 08:11 2019

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2019 года на покупку новых автомобилей премиум-сегмента в РФ было потрачено 483 млрд рублей. Это на 10% больше, чем за тот же период годичной давности

Лидирует в этом рейтинге Mercedes-Benz – продукция немецкого бренда в январе – сентябре нынешнего года обошлась россиянам в 133 млрд рублей. На втором месте находится другая премиум-марка из Германии – BMW (126,5 млрд руб.), а замыкает тройку лидеров японский Lexus с результатом 63,3 млрд рублей. В пятерку лидеров по этому показателю также попали Audi (44,7 млрд руб.) и Land Rover (37,4 млрд руб.).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю пяти перечисленных брендов приходится порядка 85% всех денег, которые были потрачены в России на премиальные автомобили за 9 месяцев 2019 года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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