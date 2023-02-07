Завод Соллерс в Елабуге произвёл 1111-й автомобиль

Завод Соллерс в Елабуге произвёл 1111-й автомобиль
07 февраля 12:41 2023

1111-й автомобиль Sollers был выпущен заводом СОЛЛЕРС Алабуга спустя 2 месяца после запуска сборочного производства

1111-м автомобилем стал цельнометаллический фургон – традиционно самый востребованный тип LCV в России, на долю которого пришлось 80% произведённых автомобилей на заводе.

«Сегодня мы фиксируем важный этап в истории нового бренда – выход с конвейера первого юбилейного автомобиля Sollers под знаковой цифрой 1111. Опыт и экспертный подход позволили нам в кратчайшие сроки подготовить завод к новому производству и произвести более 1100 автомобилей Sollers всего за 2 месяца. У нас серьёзные планы и цели: впереди запуск производства по технологии полного цикла, важные шаги по локализации, а также значительный рост выпуска автомобилей», – говорит Алексей Матасов, генеральный директор ООО «СОЛЛЕРС Алабуга».

На данный момент на заводе ведётся сборочное производство фургонов Sollers Atlant и Argo. Продажи Sollers Argo и Atlant стартовали в декабре 2022 года в более чем 50-ти дилерских центрах, расположенных в 40 городах России. В наличии у дилеров имеется широкий модельный ряд автомобилей, включающий полный спектр кузовов и способный удовлетворить любые потребности рынка коммерческих перевозок.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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