Когда модель достигает максимума: новый Audi RS 6 Avant GT Audi 90 quattro IMSA GTO, Audi RS 6 Avant GT Static photo

Карбоновый капот и крылья, а также 22-дюймовые колеса в характерном дизайне обеспечивают высокую узнаваемость

Регулируемая подвеска, высокопроизводительные шины и оптимизированный спортивный дифференциал Quattro улучшают динамику движения

Всего 660 единиц по всему миру и исторические наклейки на основе Audi 90 quattro IMSA GTO гарантируют эксклюзивность

Новый Audi RS 6 Avant GT1 вершина модельного ряда. Специальная серия наполнена эксклюзивными деталями как для экстерьера, так и для интерьера. Впечатляющий сквозной спойлер на кромке крыши, обновленный диффузор и 22-дюймовые колесные диски в характерном дизайне подчеркивают его лидирующее положение в модельном ряду. В интерьере представлены высококачественные ковшеобразные сиденья, свежее цветовое сочетание и индивидуальная нумерация в центральной консоли в качестве эксклюзивных акцентов.

Легкая регулируемая подвеска, уникальная для RS 6 Avant GT1, и переработанный спортивный дифференциал quattro на задней оси обостряют впечатления от вождения. Восьмицилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом V-образной компоновки имеет мощность 463 кВт (630 л.с.) и развивает крутящий момент 850 Нм в диапазоне от 2 300 до 4 500 об/мин1. Поставки Audi RS 6 Avant GT1 начнутся во втором квартале 2024 года, цена стартует от 219 355 евро.

Идея Audi RS 6 Avant GT1 восходит к концепту проекта RS 6 GTO 2020 года. Двенадцать учеников, обучающихся работе в качестве механиков по кузовным работам и изготовлению автомобилей, автомехаников, автомаляров и механиков-инструментальщиков, работали над проектом в течение шести месяцев при поддержке Audi Design. Большую часть своего вдохновения они черпали из легендарного гоночного автомобиля Audi 90 quattro IMSA GTO 1989 года. Результат показывает, каким образом молодые таланты могут внести свой вклад в развитие компании еще во время обучения.

Audi 90 quattro IMSA GTO, Audi RS 6 Avant GT Static photo

Static photo

RS 6 GTO concept, Audi RS 6 Avant GT, Audi 90 quattro IMSA GTO Static photo



RS 6 GTO concept Static photo



Former apprentices Moumen Hallak, Marc Gerstung, Kai Fischer, Altan Uzunok, Nebahat Calistran and Jonathan Trinkner at the first presentation of the RS 6 Avant GT.

Audi 90 quattro IMSA GTO Static photo

RS 6 GTO concept, Audi RS 6 Avant GT, Audi 90 quattro IMSA GTO Static photo





Audi RS 6 Avant GT, RS 6 GTO concept Static photo

Audi 90 quattro IMSA GTO Static photo

RS 6 GTO concept Static photo





Audi 90 quattro IMSA GTO, Audi RS 6 Avant GT Static photo



Two of the five employees who complete the assembly of the new Audi RS 6 Avant GT by hand at Böllinger Höfe. This includes fitting the front bumper, which is made of carbon fiber.





Непревзойдённый внешний вид

Новый Audi RS 6 Avant GT1 выделяется на фоне других моделей линейки, RS 6 Avant2 и версии RS 6 Avant performance3, благодаря еще более впечатляющему внешнему виду, основанному на концепции RS 6 GTO. Эффектная передняя часть явно вдохновлена концепцией RS 6 GTO.

Singleframe и воздухозаборники полностью отделаны глянцевым черным цветом, благодаря чему автомобиль кажется еще ниже и шире. Вертикальные лопасти в переднем бампере, новая решетка воздухозаборника и мощный передний сплиттер, интегрированный в бампер, усиливают заостренный вид. Впервые Audi Sport GmbH использует не только полностью переработанный капот, но и производит его из углеродного волокна.

Единственная в своем роде отделка делает переработанный карбоновый материал капота настоящей приманкой для глаз, и он впечатляюще обрамлен цветом кузова. Встроенные воздуховыпускные отверстия за большими 22-дюймовыми колесами снижают давление воздуха в колесных арках и улучшают охлаждение тормозов. Как и капот, крылья, на которых расположены большие колеса, впервые полностью изготовлены из углеродного волокна, что является изюминкой как самого автомобиля, так и Audi Production.

Боковой профиль определяется вставками в боковых порогах, накладками наружных зеркал заднего вида из глянцевого карбона и 22-дюймовыми колесными дисками в 6-спицевом дизайне, изготовленными специально для RS 6 Avant GT1. Сзади специальная версия впечатляет черной надписью «RS 6 GT», специально адаптированной к дизайну двери багажника с визуально заниженной погрузочной кромкой, функциональным диффузором с вертикально расположенным по центру отражателем, который делает автомобиль еще шире, и характерным двойным антикрылом, вдохновленным автоспортом. Последний был взят почти в соотношении 1:1 с концепт-кара учеников. Впервые в истории RS 6 Avant2 рейлинги на крыше были удалены, чтобы придать модели еще более плоский и спортивный силуэт.

Для RS 6 Avant GT1 покупатели могут выбрать эксклюзивные наклейки в двух цветах. Первый, в сочетании с отделкой Arkona White, сочетает в себе традиционные цвета Audi Sport: черный, серый и красный. Значки модели спереди и сзади также представлены в этих цветах. Если выбрана эта цветовая комбинация, колеса с характерным дизайном всегда выпускаются в глянцевом белом цвете. В качестве альтернативы наклейки в черных и серых тонах поставляются с цветом кузова Nardo grey или Mythos black. Audi Sport GmbH предлагает блестящие колесные диски в глянцевом черном или матовом черном цвете. Четыре кольца в Singleframe и дверь багажника вместе с надписью модели в стандартной комплектации выполнены в черном цвете. Для экстерьера доступны следующие варианты отделки: Arkona White, Nardo Gray, Chronos Gray Metallic, Madeira Brown Metallic и Mythos Black Metallic.

RS 6 Avant GT1 сходит с конвейера с пакетом RS design package plus в стандартной комплектации. Черный интерьер подчеркнут многочисленными акцентами в эксклюзивном цветовом сочетании красного и меди, например, строчкой на рулевом колесе, боковинах центральной консоли, центральном подлокотнике и дверных подлокотниках, а также напольными ковриками с надписью «RS 6 GT». Новые ковшеобразные сиденья RS в комбинации кожи и Dinamica и надпись «RS 6 GT» прямо под подголовниками также имеют эту цветовую гамму. Сотовая строчка в центре сиденья переливается красным цветом Express, а наружный шов ковшеобразного сиденья отделан медью.



Подлокотники, приборная панель, центральная консоль, включая боковые стороны, и дверные поручни обиты черной микрофиброй Dinamica, а декоративные вставки покрыты темно-черной микрофиброй Dinamica. Декоративные вставки также доступны в виде карбоновой саржевой структуры с открытыми порами в качестве опции. Ремни безопасности бросаются в глаза своим полным малиново-красным цветом. В качестве особой изюминки на центральной консоли указан серийный номер автомобиля, выпущенный ограниченной серией из 660 моделей.

Detail

















Производительность next level

Новый RS 6 Avant GT1 имеет выходную мощность 463 кВт (630 л.с.) и максимальный крутящий момент 850 Нм. Это на 22 кВт (30 л.с.) и 50 Нм больше по сравнению с базовой моделью RS 6 Avant2. Лидер серии разгоняется от 0 до 100 км/ч (62 миль/ч) за 3,3 секунды, что на 0,3 секунды быстрее, чем у RS 6 Avant2. RS 6 Avant GT1 разгоняется до 200 км/ч с места всего за 11,5 секунды, что на 0,5 секунды быстрее, чем RS 6 Avant2. Стандартная максимальная скорость составляет 305 км/ч (190 миль/ч), отрицательное ускорение осуществляется стандартной керамической тормозной системой RS.

Мощность 4.0 TFSI передается на постоянный полный привод quattro через стандартную восьмиступенчатую коробку передач Tiptronic с оптимизированным временем переключения. Как и RS 6 Avant performance3, RS 6 Avant GT1 использует новейшую версию межосевого дифференциала с блокировкой. Особенно легкая и компактная, она распределяет мощность двигателя на переднюю и заднюю оси в соотношении 40:60. В случае проскальзывания на ось автоматически передается больший крутящий момент с лучшим сцеплением с дорогой: до 70 процентов может передаваться на переднюю ось и до 85 процентов на заднюю ось. Переработанный межосевой дифференциал улучшает динамику движения, обеспечивает заметно более точное прохождение поворотов и снижает недостаточную поворачиваемость на пределе.

Чтобы еще больше отличить специальную серию от других моделей RS, спортивный дифференциал quattro на задней оси был специально настроен для RS 6 Avant GT1. Новые параметры направлены на большую маневренность и смещение назад в «динамичном» режиме вождения. Клиенты получают выгоду от спортивного, нейтрального и высокоточного управления. Впервые и только для RS 6 Avant GT1 регулируемая койловер входит в стандартную комплектацию. Он снижает дорожный просвет на десять миллиметров по сравнению с RS 6 Avant2 и предлагает идеальное сочетание динамики и комфорта. Более высокая жесткость пружины, тройные регулируемые амортизаторы и более жесткие стабилизаторы (на 30 процентов жестче спереди и на 80 процентов сзади) обеспечивают меньший крен кузова, что еще раз значительно увеличивает фактор удовольствия. Необходимые инструменты и инструкции для выполнения индивидуальных настроек также находятся на борту. В качестве альтернативы клиенты могут заказать спортивную подвеску RS plus с системой динамического регулирования плавности хода (DRC) или адаптивную пневматическую подвеску RS.

Новые высокопроизводительные шины Continental “Sport Contact 7” 285/30 R22 обеспечивают необходимое сцепление для динамичного вождения. Шины обеспечивают стабильно лучшее сцепление с дорогой как на сухой, так и на мокрой дороге, а также снижают недостаточную поворачиваемость при прохождении поворотов на скорости, что в целом обеспечивает более точную управляемость во всем диапазоне скоростей. Кроме того, тормозной путь с новыми шинами сокращается на два метра при торможении со 100 до 0 км/ч (от 62 миль в час до 0 миль в час).

Новая регулируемая винтовая подвеска входит в стандартную комплектацию. Он снижает дорожный просвет на десять миллиметров по сравнению с RS 6 Avant и предлагает идеальное сочетание динамики и комфорта.

Передняя пятирычажная подвеска с винтовой подвеской и керамическими тормозами.

Пятирычажная задняя подвеска с регулируемыми амортизаторами, керамическими тормозами и спортивным дифференциалом Quattro.

Новая регулируемая винтовая подвеска входит в стандартную комплектацию. Он снижает дорожный просвет на десять миллиметров по сравнению с RS 6 Avant и предлагает идеальное сочетание динамики и комфорта.

Новая регулируемая винтовая подвеска входит в стандартную комплектацию. Он снижает дорожный просвет на десять миллиметров по сравнению с RS 6 Avant и предлагает идеальное сочетание динамики и комфорта.

Впервые в Audi RS 6 Avant GT используется винтовая подвеска. Он устанавливает положение триммера на десять миллиметров ниже, чем на RS 6 Avant, регулируется вручную и обеспечивает оптимальное соотношение динамики и комфорта.

Новая регулируемая винтовая подвеска входит в стандартную комплектацию. Клиенты могут заказать спортивную подвеску RS с системой Dynamic Ride Control (DRC) или адаптивную пневматическую подвеску RS.

Производство высшего качества

Отличительной особенностью нового RS 6 Avant GT1 является то, что, в отличие от обычного RS 6 Avant2, он не полностью собирается на производственной линии в Неккарзульме. После кузовных работ и покрасочного цеха модели 660 отправляются в Böllinger Höfe, где мелкосерийно производятся Audi R8, Audi e-tron GT quattro4 и RS e-tron GT5. Расположенный рядом с производственной площадкой Audi в Неккарзульме, этот универсальный завод является уникальным в Группе и, таким образом, предлагает наилучшие условия для финишной обработки Audi RS 6 Avant GT1. Окончательная сборка осуществляется семью опытными сотрудниками на трех сборочных станциях, созданных специально для этой эксклюзивной специальной серии. Каждое отдельное транспортное средство проводит там целый день. Все специфические для GT функции устанавливаются вручную на каждую из единственных моделей 660 RS 6 Avant GT1, производимых во всем мире. Это включает в себя капот, крылья, панели коромысел, двойное крыло, передний и задний бамперы, а также регулируемую подвеску койловера.

Производство на предприятии Böllinger Höfe является углеродно-нейтральным1. Для достижения этой цели Audi использует экологически чистую электроэнергию и тепло из возобновляемых источников, что является важной вехой как для бренда, так и для завода в Неккарзульме. Выбросы CO2, которых Audi пока не может избежать с помощью возобновляемых источников энергии, компенсируются за счет углеродных кредитов от сертифицированных экологических проектов. Таким образом, компания вносит значительный вклад в Mission:Zero – экологическую программу производителя премиум-класса, направленную на полностью устойчивое производство.