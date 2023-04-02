Вторая победа в двух гонках серии Endurance

BMW M4 GT3 снова стал эталоном во второй гонке сезона серии выносливости на Нюрбургринге (NLS)

После того, как ROWE Racing выиграла стартовую гонку две недели назад, первое место на этот раз досталось Walkenhorst Motorsport. Пилот BMW M works Джесси Крон (Финляндия) и его напарник по команде Якуб Джермазяк (Польша) на машине № 34 преодолели сложные условия, чтобы одержать победу, когда трасса высохла.

После того, как ROWE Racing выиграла стартовую гонку две недели назад, первое место на этот раз досталось Walkenhorst Motorsport. Пилот BMW M works Джесси Крон (Финляндия) и его напарник по команде Якуб Джермазиак (Польша) на машине под номером 34 преодолели сложные условия, чтобы одержать победу, когда трасса высохла. Юниорская команда BMW устроила сильную погоню за № 44 BMW M4 GT3 от BMW M Team RMG, чтобы занять третье место на подиуме.

ROWE Racing пережила неудачную гонку после победы в день открытия. Стартовав со второго места, заводской водитель BMW M Филипп Энг (AUT) быстро вырвался вперед на автомобиле №99 , но только для того, чтобы развернуться на мокрой поверхности и врезаться в защитный барьер на участке трассы, известном как Flugplatz. Это положило конец гонке для него и его товарищей по команде Аугусто Фарфуса (BRA) и Ника Йеллоли (GBR). На BMW M4 GT3 № 98 Марко Виттманн (Германия), Шелдон ван дер Линде (ЮАР) и Коннор Де Филиппи (США) отступили сразу после старта после того, как Виттманн был вынужден избегать вращающейся машины. Как и BMW Junior Team, автомобиль под номером 98 также отыгрался и финишировал на шестом месте. № 35BMW M4 GT3 от Walkenhorst Motorsport с заводским пилотом BMW M Йенсом Клингманном (Германия) и Томасом Нойбауэром (Франция) в кабине заняли двенадцатое место.

Андреас Роос (руководитель BMW M Motorsport): «BMW M4 GT3 в очередной раз произвел очень хорошее впечатление на второй гонке сезона на Северной петле Нюрбургринга. Я особенно рад, что все наши команды действительно хорошо ладят с машиной. Поздравляем Walkenhorst Motorsport с победой! Поул-позиция на открытии сезона и первое место в этой гонке показывают, что BMW M4 GT3 конкурентоспособен при любых обстоятельствах, что и было нашей целью при разработке. На данный момент мы очень довольны производительностью нашего флагмана GT. Поздравляем BMW Junior Team и BMW M Team RMG с подиумом. Жалко, что номер 99BMW M4 GT3 от ROWE Racing попал в аварию, но такое может случиться. Важно то, что с Филиппом Энгом все в порядке».

Джесси Крон (№34 BMW M4 GT3, Walkenhorst Motorsport): «Я просто не могу вспомнить, когда в последний раз побеждал здесь, на Северной петле. Это блестящее чувство. Большое спасибо команде BMW M Motorsport и нашему партнеру по шинам Yokohama, которые предоставили нам фантастический пакет. Мы были конкурентоспособны на наших шинах в любых условиях. Я всегда был полностью уверен в машине, и мне было очень приятно выезжать на трассу. Мы не могли бы и пожелать лучшего начала подготовки к 24-часовой гонке».

Нил Верхаген (№44 BMW M4 GT3, BMW M Team RMG ): «Условия были сложными. Мы рискнули на старте и поехали на сликах. Я немного перестарался на старте и потерял несколько мест после пробуксовки. Однако в конце концов наша стратегия окупилась. Мы изменили ритм пит-стопов, чтобы выйти из шествия машин GT3, где очень сложно обгонять. С чистой трассой наша скорость была отличной, и мы догнали столько времени, что поднялись на подиум. Мы даже не думали об этом после первого круга».

Филипп Энг (#99 BMW M4 GT3, ROWE Racing): «Это была моя ошибка, и мне очень жаль всю команду и моих товарищей по команде. Условия были трудными. Через участок Flugplatz проходила сухая трасса, и, к сожалению, мое левое заднее колесо попало в мокрую зону. Я развернулся на полпути и чуть не поймал его, но потом я просто не смог остановить его от полного вращения в защитный барьер. Конечно, нас очень раздражает, что нам пришлось уйти в отставку, но если есть команда и производитель, которые могут вернуться после этого, то это ROWE Racing и BMW M Motorsport».