Грузовики Volvo без водительских кабин и без водителей появились на дорогах Швеции

Бытует мнение, что при нынешнем темпе технического прогресса машины начнут полностью заменять труд человека в большем количестве областей деятельности – NOVATE

И совсем недавно список уже существующих профессий для роботов пополнился еще одной вакансией. Теперь в одном из шведских портов всю работу по транспортировке грузовых контейнеров от одного терминала к другому будут совершать машины, а точнее грузовики Volvo Vera, не имеющие кабины для водителя.

Эта разработка компании Volvo Trucks Vera была представлена общественности в прошлом году. Об идее создания грузовика-робота, а также областях его применения рассказал глава отдела Autonomous Solutions компании Volvo Trucks Микаэль Карлссон:

«Автономные транспортные средства с нулевой эмиссией и низким уровнем шума очень скоро станут революцией в области логистики и принесут огромную пользу как обществу, так и бизнесу».

Грузовик от Volvo Vera представляет собой полноприводный электрический автомобиль-робот, который не имеет водительской кабины. Он был спроектирован на базе трансмиссий и аккумуляторных батарей. Эта технология хорошо знакома разработчикам, так как она уже давно и достаточно успешно используется в серийных электрических грузовых автомобилях компании Volvo.

Также для выполнения машиной поставленных задач ее оснастили грузовым шасси и креплениями. Они были сделаны универсальными, благодаря этому низкий четырехколесный грузовик может буксировать прицепы стандартного типа, на которых установлены морские или авиационные контейнеры. Область применения этих машин пока ограничивается перевозкой грузов на территории промышленных предприятий, морских портов и подобных учреждений.

Кроме того, разработчиками Volvo Vera был предусмотрен механизм обмена данных между грузовиками-роботами, которые работают на одном предприятии или организации. Вся информация, которая передается между машинами, сохраняется в специальном облачном сервисе. Такой «апгрейд» максимально эффективно оптимизирует логистические потоки, сводит к минимуму время задержки доставки грузов, а также снижает выработку ресурса самих автомобилей. Все это значительно экономит затраты на эксплуатацию роботов и общие издержки компании-работодателя.

Специалисты Volvo Trucks Vera начали испытания своих грузовиков-роботов в сотрудничестве со шведской транспортной компанией DFDS. Она занимается грузоперевозками между морским портом логистическим центром Гетеборга. Компании совместно проводят пилотную программу по внедрению роботов в работу: в порту машины Volvo Vera занимаются транспортировкой грузовых контейнеров от одного терминала к другому.

Volvo Trucks Vera прокомментировал данные мероприятия так: