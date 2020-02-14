Грузовики Volvo без водительских кабин и без водителей появились на дорогах Швеции

И совсем недавно список уже существующих профессий для роботов пополнился еще одной вакансией. Теперь в одном из шведских портов всю работу по транспортировке грузовых контейнеров от одного терминала к другому будут совершать машины, а точнее грузовики Volvo Vera, не имеющие кабины для водителя.
Грузовик без водительского места. Фото: elektronews.net
Эта разработка компании Volvo Trucks Vera была представлена общественности в прошлом году. Об идее создания грузовика-робота, а также областях его применения рассказал глава отдела Autonomous Solutions компании Volvo Trucks Микаэль Карлссон:
«Автономные транспортные средства с нулевой эмиссией и низким уровнем шума очень скоро станут революцией в области логистики и принесут огромную пользу как обществу, так и бизнесу».
Грузовик без водителя от Volvo. Фото: volvotrucks.com.ua
Грузовик от Volvo Vera представляет собой полноприводный электрический автомобиль-робот, который не имеет водительской кабины. Он был спроектирован на базе трансмиссий и аккумуляторных батарей. Эта технология хорошо знакома разработчикам, так как она уже давно и достаточно успешно используется в серийных электрических грузовых автомобилях компании Volvo.
Грузовой автоматизированный электрокар. Фото: dailytechinfo.org
Также для выполнения машиной поставленных задач ее оснастили грузовым шасси и креплениями. Они были сделаны универсальными, благодаря этому низкий четырехколесный грузовик может буксировать прицепы стандартного типа, на которых установлены морские или авиационные контейнеры. Область применения этих машин пока ограничивается перевозкой грузов на территории промышленных предприятий, морских портов и подобных учреждений.
Уже сегодня у грузовиков-роботов есть большой потенциал. Фото: ttnews.com
Кроме того, разработчиками Volvo Vera был предусмотрен механизм обмена данных между грузовиками-роботами, которые работают на одном предприятии или организации. Вся информация, которая передается между машинами, сохраняется в специальном облачном сервисе. Такой «апгрейд» максимально эффективно оптимизирует логистические потоки, сводит к минимуму время задержки доставки грузов, а также снижает выработку ресурса самих автомобилей. Все это значительно экономит затраты на эксплуатацию роботов и общие издержки компании-работодателя.
Грузовики-роботы были тщательно проработаны. Фото: tehnot.com
Специалисты Volvo Trucks Vera начали испытания своих грузовиков-роботов в сотрудничестве со шведской транспортной компанией DFDS. Она занимается грузоперевозками между морским портом логистическим центром Гетеборга. Компании совместно проводят пилотную программу по внедрению роботов в работу: в порту машины Volvo Vera занимаются транспортировкой грузовых контейнеров от одного терминала к другому.
Теперь в Швеции в порту грузоперевозками занимаются машины. Фото: newatlas.com
Volvo Trucks Vera прокомментировал данные мероприятия так:
«Мы рассматриваем сотрудничество с DFDS и начало испытаний Vera как очень важную веху в этом направлении. Испытания уже начались и через какое-то время мы будем постепенно снимать ограничения скорости движения, которые задействованы сейчас в системах управления грузовиков».
Сейчас Volvo совместно с DFDS испытывают новые грузовики. Фото: dailytechinfo.org
C 2014 года www.amsrus.ru
че китайская Джили испытывает свои изделия в далеке от короновируса??
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