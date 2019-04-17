Suzuki готовит кондиционеры по специальным технологиям

Suzuki готовит кондиционеры по специальным технологиям
Апрель 17 22:06 2019

Suzuki в апреле проводит акцию по обслуживанию и очистке систем кондиционирования

Официальные дилерские центры Suzuki проведут антибактериальную обработку систем кондиционирования при помощи гипоаллергенного очистителя Klima Anlagen Reiniger, а также проверку состояния фильтра кондиционера по специальной цене 1 400 рублей, включая стоимость работ. После проведения очистки клиент сможет приобрести фильтр кондиционера с выгодой 25%!

фильтр

Также владельцы автомобилей Suzuki могут воспользоваться комплексной услугой по очистке системы кондиционирования и замене фильтра кондиционера по специальной цене от 2 070 рублей, включая стоимость работ и установку оригинального салонного фильтра.

Оригинальный салонный фильтр Suzuki очистит воздух от пыли и цветочной пыльцы, а антибактериальная обработка устранит неприятные запахи и бактерии в системе кондиционирования, вызывающие простудные заболевания. Акция распространяется на весь модельный ряд автомобилей Suzuki.

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  Article "tagged" as:
Suzukiакцияобслуживание и очисткасистемы кондиционирования
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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