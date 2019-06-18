В России открыт прием заказов на купе-кроссовер Renault Arkana

Renault ARKANA предлагается в 7 цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая два эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для купе-кроссовера

Renault Россия открывает прием заказов на новый купе-кроссовер.

Помимо яркого внешнего вида и совершенно нового технологичного интерьера, Renault ARKANA отличается отличной геометрией, высоким дорожным просветом, энергоемкой подвеской и прекрасно приспособлен к эксплуатации в дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ.

Renault ARKANA предлагает новое поколение мультимедийных возможностей: Radio Connect c подключаемым приложением R&GO и мультимедийную систему EASY LINK c репликацией смартфона. Владельцы смартфонов на Android при запуске системы смогут выбрать Яндекс.Авто или Android Auto™, а пользователи смартфонов на IOS получат возможность использовать Яндекс.Авто или Apple CarPlay.

Renault ARKANA предлагается по цене от 999 000 рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), пятиступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, 1 169 990 рублей – за полноприводную версию (с шестиступенчатой механической коробкой передач в комплектации Drive). Цена базовой комплектации с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic составляет 1 049 990 рублей.

Renault ARKANA оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения – эта версия доступна по цене от 1 229 990 рублей. Для данного двигателя доступна система персонализации настроек вождения MULTI-SENSE (Sport, Eco, MySense), начиная с комплектации Style.

Топовая версия модели – лимитированная серия Edition One, которая сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения Renault ARKANA, предлагается по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4.

Прием заказов на все версии уже открыт в онлайн-шоуруме и во всех дилерских центрах Renault в России. Продажи Renault ARKANA стартуют в середине лета 2019.

Серийное производство модели налажено на Московском заводе Renault.

Renault ARKANA – это уникальный баланс между элегантностью седана и смелым характером кроссовера. Внедорожные качества совершенно нового купе-кроссовера подчеркнуты внушительным дорожным просветом, короткими свесами и широкими колесными арками вкупе с колесами большого диаметра. В то же время восходящая поясная линия кузова и ниспадающий профиль крыши делают силуэт нового Renault ARKANA более динамичным и элегантным.

Яркий, инновационный внешний вид ARKANA нашел продолжение и в совершенно новом интерьере, который в модельном ряду Renault представлен впервые. Он отличается технологичным, ориентированным на водителя дизайном, продуманной эргономикой и высоким качеством материалов.

Renault ARKANA – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. В то время как остальные 45% шасси признаны лучшими, проверенными временем техническими решениями, которые зарекомендовали себя и востребованы клиентами.

Renault ARKANA – первая модель на российском рынке, оснащенная новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.), разработанным Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler, в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения и интеллектуальной системой полного привода.

Впервые в России для Renault ARKANA c двигателем TCe 150 предлагается система персонализации настроек вождения MULTI-SENSE: контролируя отклик двигателя, алгоритм работы CVT X-Tronic и уровень усилия на руле, MULTI-SENSE позволяет водителю выбирать из трех режимов вождения в зависимости от ситуации (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

ARKANA – инновационный автомобиль как с точки зрения концепции и дизайна, так и оснащения, которое призвано сделать жизнь его владельцев более увлекательной и комфортной. Здесь множество опций, призванных превратить время за рулем в удовольствие от вождения:

мультимедийная система EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто;

аудиосистема премиум-класса Bose®;

атмосферная подсветка Ambient light с возможностью выбора 8 цветов;

системы помощи водителю: камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.

ARKANA – это купе-кроссовер, идеально подходящий для эксплуатации в российских условиях. Благодаря отличной геометрии, высокому дорожному просвету 205 мм, энергоемкой подвеске с большим запасом прочности, а также надежной системе полного привода ARKANA отлично приспособлен к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ.

Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана EASY LINK, и позволяет безопасно завести и прогреть двигатель. Renault ARKANA стала одной из немногих моделей в сегменте, полноприводная версия которой получила омологацию как транспортное средство повышенной проходимости.

Серийное производство Renault ARKANA налажено на Московском заводе Renault, который был выбран первой индустриальной площадкой для новой глобальной модели.

Для Renault ARKANA предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. Уже начальная версия Life имеет богатое базовое оснащение и включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17” колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Renault Россия, лидер в области онлайн-продаж на автомобильном рынке, предоставляет клиентам онлайн-шоурума специальные условия на покупку купе-кроссоверов Renault ARKANA – 5 лет покрытия на двигатель и коробку передач.

23 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Россия был открыт предзаказ на топовую версию модели – лимитированную серию Edition One. Версия сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели. Renault ARKANA Edition One предлагается по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4.

C момента старта приема заказов в онлайн-шоуруме было продано более 300 автомобилей Renault ARKANA в лимитированной серии Edition One, при этом первые 100 автомобилей были раскуплены за 3 часа. Сейчас особенной популярностью пользуются полноприводные версии купе-кроссовера.

Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault ARKANA подтверждает актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхищает успех новой модели на российском рынке.

Прием заказов на все версии Renault ARKANA уже открыт в онлайн-шоуруме и в официальных дилерских центрах Renault в России. Продажи Renault ARKANA стартуют в середине лета 2019.