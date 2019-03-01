Volkswagen представит на Женевском автосалоне две новинки

Volkswagen представляет новый Touareg V8 TDI и мощную версию T-Roc R

Новый Touareg V8 TDI с двигателем мощностью 421 л.с. является самым мощным дизельным SUV в модельной линейке. Максимальный крутящий момент высокотехнологичного дизельного двигателя с турбонаддувом сопоставим с показателями моторов спортивных суперкаров – 900 Н·м. Такие характеристики обеспечат великолепную динамику в любых условиях.

Покупатели флагмана смогут выбрать между стандартными пакетами внутреннего оформления Elegance и Atmosphere. Пакет Elegance предлагает высокотехнологичный дизайн интерьера, в котором доминируют металл и холодная цветовая гамма. А пакет Atmosphere, где преобладают дерево и натуральные оттенки, создает более теплую атмосферу в салоне автомобиля.

Внутреннее пространство Touareg V8 TDI представляет собой зону комфорта с современным и эксклюзивным оснащением. Сиденья и двери в обеих версиях оформления интерьера отделаны кожей Vienna. Стеклянная поверхность экранов цифровой приборной панели Innovision Cockpit (дисплей и органы управления), первоклассная кожа, алюминиевые и хромированные элементы позволяют увидеть и ощутить высочайшее качество исполнения новой модификации. Среди эксклюзивных деталей – декоративные элементы из натурального дерева. Так, в пакете оснащения Atmosphere вставка из натурального дерева проходит по всей ширине передней панели: использование цельного элемента из ясеня с многогранным рельефом поверхности подчеркивает стильные линии в интерьере.

По сравнению с версиями с двигателем V6, Touareg V8 TDI в стандартной комплектации дополнительно оснащается следующими компонентами: пневмоподвеска, электрический привод крышки багажника, сиденья повышенной комфортности, охранная сигнализация, накладки на педали из нержавеющей стали и пакет Light & Sight, включающий наружные зеркала с автоматическим затемнением и систему динамического управления светом фар. Кроме того, новая модификация комплектуется 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Tirano (18-дюймовые на версиях с двигателем V6).

Широкий набор функционального оборудования автомобиля также включает самые прогрессивные системы помощи водителю и управления компонентами ходовой части.

Volkswagen T-Roc R оборудуется четырехцилиндровым двигателем 2.0 TSI. Силовой агрегат развивает мощность 300 л. с. и крутящий момент 400 Н·м и сочетается с системой полного привода 4MOTION и семиступенчатой коробкой передач. Такая комбинация гарантирует выдающееся ускорение без потери тяги. Volkswagen TRoc R может разогнаться до 100 км/ч всего за 4.9 с.

Спортивная ходовая часть обеспечивает идеальную курсовую устойчивость. В базовую комплектацию входит система рулевого управления с переменным передаточным числом рулевого механизма, которая вносит весомый вклад в обеспечение маневренности автомобиля. За эффективное торможение отвечают 17-дюймовые диски, устанавливаемые также на Volkswagen Golf R Performance.

Специальный гоночный режим гарантирует невероятно динамичное вождение. Выдающиеся характеристики поддерживает и антипробуксовочная система, которая оптимизирует тягу во время разгона, обеспечивает максимальную передачу крутящего момента и способствует курсовой устойчивости. Электронную систему контроля курсовой устойчивости (ESC) можно отключить, что позволит получить максимальное удовольствие от вождения.

Спортивные характеристики Volkswagen T-Roc R подчеркнуты в особом дизайне кузова и интерьера. Измененную решетку радиатора снизу оттеняет глянцевая серебристая полоса из анодированного алюминия, проходящая по всему корпусу автомобиля. На решетке радиатора видна эмблема R, от которой по боковым панелям и дверям расходятся декоративные полосы. Новое исполнение получило спортивные бамперы эксклюзивного дизайна, окрашенные в цвет кузова, а также отдельные вертикальные дневные ходовые огни, встроенные в передний бампер. Кроме того, нижняя защитная накладка и специальные воздуховоды, характерные для моделей R, также окрашены в цвет кузова. В дизайне задней части автомобиля выделяется окрашенный в цвет кузова спортивный бампер. Его яркой особенностью являются выразительные воздуховоды в верхней части и контрастный диффузор R.