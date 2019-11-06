Lamborghini выходит в космос: исследование углеволоконных композитных материалов на МКС

Lamborghini выходит в космос: исследование углеволоконных композитных материалов на МКС
Ноябрь 06 18:11 2019

В ноябре ракета «Антарес» компании Northrop Grumman с образцами композитов, созданных Automobili Lamborghini, стартовала с космодрома Уоллопс (Wallops Flight Facility) в штате Виргиния на Международную космическую станцию (МКС)

Запуск носителя стал частью серии испытаний, спонсируемых Национальной лабораторией США (ISS U.S. National Laboratory) и проводимых под контролем Хьюстонского методистского научно-исследовательского института. Совместное исследование прогрессивных углеволоконных композитов было инициировано два года назад компанией Automobili Lamborghini и Хьюстонским методистским научно-исследовательским институтом. Цель испытаний — изучить влияние экстремальных нагрузок космического пространства на пять различных композитных материалов, разработанных Lamborghini, и оценить возможность их будущего применения в производстве суперкаров марки, а также в сфере медицины.

Lamborghini выходит в космос

The Northrop Grumman Antares rocket, with Cygnus resupply spacecraft onboard, launches from Pad-0A of NASA’s Wallops Flight Facility, Saturday, November 2, 2019, in Virginia. Northrop Grumman’s 12th contracted cargo resupply mission with NASA to the International Space Station will deliver about 8,200 pounds of science and research, crew supplies and vehicle hardware to the orbital laboratory and its crew. Photo Credit: (NASA/Bill Ingalls)

Lamborghini выходит в космос

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AMSRUS
AMSRUS

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