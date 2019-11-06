Lamborghini выходит в космос: исследование углеволоконных композитных материалов на МКС

В ноябре ракета «Антарес» компании Northrop Grumman с образцами композитов, созданных Automobili Lamborghini, стартовала с космодрома Уоллопс (Wallops Flight Facility) в штате Виргиния на Международную космическую станцию (МКС)

Запуск носителя стал частью серии испытаний, спонсируемых Национальной лабораторией США (ISS U.S. National Laboratory) и проводимых под контролем Хьюстонского методистского научно-исследовательского института. Совместное исследование прогрессивных углеволоконных композитов было инициировано два года назад компанией Automobili Lamborghini и Хьюстонским методистским научно-исследовательским институтом. Цель испытаний — изучить влияние экстремальных нагрузок космического пространства на пять различных композитных материалов, разработанных Lamborghini, и оценить возможность их будущего применения в производстве суперкаров марки, а также в сфере медицины.