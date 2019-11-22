Премьера концептов Kia Seltos X-Line на автосалоне в Лос-Анжелесе

Концепт Seltos X-Line Trail Attack приглашает покинуть город и отправиться в путешествие по неизведанным местам

Seltos X-Line Urban Concept способен превратить в комфортное путешествие поездку по самым разбитым дорогам

KIA Motors на Лос-Анджелесском автосалоне провела премьеру двух специально подготовленных концептуальных версий нового глобального кроссовера Kia Seltos. Автомобили получили названия Seltos X-Line Trail Attack Concept и Seltos X-Line Urban Concept

Они демонстрируют возможность развития и акцентирования тех или иных качеств базовой модели в соответствии с различным образом жизни потенциального владельца, в полной мере сохраняя ее повседневные потребительские качества. Идея концепт-каров была создавалась в американском дизайн-центре бренда KDCA (Kia Design Center America), а практическую реализацию проекта осуществило калифорнийское ателье Zero to 60 Designs of Corona.

«Seltos сам по себе стал отличным пополнением богатой линейки кроссоверов и внедорожников KIA, – говорит президент Кia Мotors Аmerica Майкл Коул (Michael Cole). – Однако наш бренд всегда смотрит в будущее, мы стремимся показать те возможности, которые могут открыться уже за ближайшими горизонтами. И эти концептуальные автомобили демонстрируют, как можно творчески подойти к развитию возможностей Seltos, сделать его еще ярче».

Продажи серийного KIA Seltos на рынке США, как и на многих других рынках, начнутся в первом квартале 2020 года. Представленные на выставке концептуальные версии не предназначены для серийного производства. Однако, в свое время так же не объявлялось о превращении в товарные модели концепт-каров GT Concept и Telluride Concept, и тем не менее – в итоге они нашли свое воплощение в спортивном фастбеке Stinger и кроссовере Telluride.

Seltos X-Line Trail Attack Concept

Компактные кроссоверы – идеальное решение для стильных активных городских жителей. Однако даже самые убежденные горожане периодически совершают вылазки в незнакомые места, на новые для себя территории. Именно для таких путешествий создан Trail Attack Concept. Автомобиль получил эксклюзивную двуцветную окраску, пробуждающую мысли о потрясающих видах заката в пустыне. А восемь мощных дополнительных фар Hella, закрепленных на переднем бампере и на крыше автомобиля, способны пробить любую темноту в дюнах после того, как солнце скроется за горизонтом.

Концепт имеет систему полного привода с электронным управлением. Центральный дифференциал с блокировкой в штатном режиме распределяет крутящий момент между передней и задней осями в пропорции 50:50. Благодаря использованию специального тюнинг-комплекта для подвески, дорожный просвет увеличен на 5 см относительно базовой версии и составляет почти 23,5 см. На кроссовер установлены внедорожные шины с развитым протектором, значительно улучшающие возможности и стабильность автомобиля на тяжелых покрытиях. Шины смонтированы на дисках размерности 17Jx8. Под передним бампером аккуратно и почти незаметно разместилась лебедка, которой можно воспользоваться при преодолении особо трудных участков. Для повышения практичности автомобиля в путешествиях, на крыше установлен дополнительный багажник.

Двигатель оставлен без изменений – это 1,6-литровый четырехцилиндровый силовой агрегат с турбонаддувом. Возможностей этого двигателя (175 л. с., 265 Нм) вполне достаточно для Trail Attack Concept. Кроссовер оснащен семиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Без изменений оставлен и практичный, современный интерьер базовой модели – добавлена только плотная тонировка стекол.

Seltos X-Line Urban Concept

Проблема плохого качества покрытия городских улиц, увы, хорошо знакома в самых разных странах. Иногда разбитый асфальт может оказаться проблемой, не меньшей чем внедорожные условия. Именно в таких ситуациях идеальным партнером окажется Urban Concept, превращающий любую поездку по плохой дороге в прогулку по ровному центру города. Даже цвет этого концепт-кара подобран соответствующим образом – он вызывает ассоциации со стеклом и сталью небоскребов Нью-Йорка, Сан-Франциско или Лос-Анжелеса. С индивидуально подобранным основным серым цветом великолепно сочетается яркий, глянцево-черный акцент в который окрашена крыша и закрепленный на ней оригинальный багажник.

Благодаря увеличенному на 5 см дорожному просвету любая яма в асфальте перестает быть проблемой. Помимо этого, более высокая посадка улучшает обзорность и позволяет более уверенно чувствовать себя в плотном транспортном потоке современного города. На кроссовер установлены колеса на легкосплавных дисках размерности 17Jx8. Система полного привода с электронным управлением и перераспределением тяги в зависимости от конкретных условий обеспечивает крутящий момент там, где он необходим в данный момент. Форма капота претерпела изменения – на ней появился дополнительный воздухозаборник. Однако двигатель и здесь, как и в случае с Trail Attack Concept, сохранился без изменений. Его мощности и крутящего момента достаточно для того, чтобы уверенно набрать нужную скорость не только в пустыне, среди скорпионов, но и в городе – среди других автомобилей.

Лучи четырех мощных дополнительных фар Hella без труда пробьют низкий туман городских окраин, а дополнительный багажник на крыше обеспечивает место, позволяющее даже перевезти все вещи с квартиры на квартиру. Интерьер в этом концепт-каре также сохранен без изменений по сравнению с базовой моделью: он и так предлагает немало современных высокотехнологичных решений, популярных среди городских жителей. В распоряжении водителя – сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма, навигационная система, камера заднего обзора.

Официальные продажи Seltos стартовали в августе 2019 года в Индии, за полтора месяца было размещено более 40 000 заявок на приобретение новинки. В первый день продаж было принято 6 000 заказов. В Корее кроссовер также снискал большую популярность, за сентябрь на домашнем рынке было продано свыше 5000 экземпляров. В России продажи серийной модели KIA Seltos начнутся в 2020 году. Более подробная информация о дате начала продаж и российской спецификации компактного кроссовера будет представлена позднее.