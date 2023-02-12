O – Universe от Omoda: обратный отсчет пошел!

O – Universe от Omoda: обратный отсчет пошел!
12 февраля 15:11 2023

Omoda станет первым автомобильным брендом в России, который запускает мультивселенную – O-Universe. «Виртуальный шоурум» с расширенными возможностями откроется 15 февраля в 12:00.

Уже сейчас потенциальные клиенты могут следить за запуском мультивселенной в реальном времени, перейдя по ссылке: https://omoda-universe.ru/. После регистрации на вебсайте пользователям виртуального пространства в нужную дату будет отправлено напоминание о запуске O-Universe. Посетителей сайта также будут ждать сюрпризы от технологичного бренда OMODA.

В будущем марка OMODA планирует расширять функционал мультивселенной, а линейка бренда пополнится новыми моделями, с которыми также можно будет познакомиться, посетив виртуальное пространство.

O-Universe — это новое измерение, в котором возможно опередить привычное время, используя силу конструкторской мысли и технологий последнего поколения. Это мир, где мы получаем уникальный опыт и объединяем свои усилия, чтобы создавать нечто совершенно новое.

С помощью мультивселенной бренд OMODA соединит виртуальные и реальные продажи, а также позволит клиентам окунуться в цифровой мир. Уже в 2023 году дилерские центры марки будут встроены в систему O-Universe.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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