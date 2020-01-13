Changan привезет в Женеву стильный кроссовер

Новинка будет представлена на автосалоне в Женеве в марте 2020 года

Китайский производитель Changan анонсировал новый кроссовер Uni-T, который призван покорить европейские рынки.

Оформление экстерьера разительно отличается от других моделей марки, а его разработкой занималась команда европейских дизайнеров. При этом сообщается, что производственная версия будет мало отличаться от прототипа.

Спереди выделяется массивная решетка радиатора. По ее бокам разместились крупные воздуховоды, которые венчают узкие светодиодные фары. Также новинку отличает волнистая боковая линия остекления, выезжающие ручки и “парящая” крыша с раздвоенным спойлером. Сзади машина получила рельефную крышку багажника и четыре патрубка выхлопной системы.

По предварительным данным, в моторную гамму будут входить турбированные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, в паре с которыми будет работать роботизированная трансмиссия. Модель получит привод на переднюю ось, наличие полного привода пока остается под вопросом.

Премьера Changan Uni-T состоится на автосалоне в Женеве в марте 2020 года.

По материалам Quto.