Suzuki начинает продажу специальной серии кроссовера SX4

Специальная серия кроссовера Suzuki SX4 выйдет на рынок тиражом всего в 50 экземпляров

Модель SX4 Tabipowered by Pioneer выйдет на российский рынок тиражом в 50 экземпляров. Автомобиль будет доступен с двумя моторами на выбор и с разными типами привода.

Специальная серия кроссовера SX4 создана в коллаборации с японской компанией Pioneer – одним из мировых лидеров по производству аудио и видео электроники.

Автомобиль оснащен набором ярких аксессуаров и целым рядом практичных решений для комфортной езды. SX4 Tabi создан с акцентом на путешествия за рулем, это подчеркивает иероглиф Tabi («путешествие» в переводе с японского языка). Соответствующий символ является логотипом особой серии и нанесен на отдельные части кузова и салона автомобиля.

Кроссовер специальной серии доступен в цвете серебристый металлик. Экстерьер Suzuki SX4 Tabipowered by Pioneer отличается от традиционного SX4 наличием заднего спойлера, эффектных боковых молдингов и логотипа спецсерии.

Специально разработанные для Suzuki SX4 Tabipowered by Pioneer защита картера двигателя, задние шумоизоляционные подкрылки и защитная сетка радиатора делают автомобиль еще более практичным.

Интерьер кроссовера подчеркивает уникальность спецсерии благодаря логотипу Tabi на приборной панели и фирменным ворсовым коврам в салоне и в багажнике. Особая отличительная черта SX4 Tabi- это акустическая система серии А от Pioneer. Во фронтальной части установлена компонентная акустика, а в задних дверях – коаксиальная. Динамики Pioneer обеспечивают мощное сбалансированное звучание, не свойственное штатным системам. Отличный звук и высокая надежность достигнуты благодаря использованию высококачественных материалов и особой конструкции динамика.Об уникальности такого SX4 хозяину напоминают шильдики Pioneer на решетках передних и задних динамиков.

Для Suzuki SX4 Tabipowered by Pioneer предусмотрен целый ряд важных аксессуаров, которые сделают любое путешествие более комфортным: фирменная спортивная сумка, набор автомобилиста «Премиум» и адаптер для зарядки.

Кроссовер Suzuki SX4 Tabipowered by Pioneer произведен в количестве 50 экземпляров. 25 автомобилей с двигателем объемом 1,6 л с передним приводом и 25 автомобилей с турбомотором 1,4 с полным приводом. Все экземпляры представлены в максимальной комплектации GLX.