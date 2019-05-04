Chevrolet показал обновленный Camaro

Обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года получил новый дизайн и восьмицилиндровый двигатель

Компания Chevrolet представила обновленный спорткар Camaro 2020 модельного года. Новинка немного изменилась внешне и получила новую «бюджетную» версию с восьмицилиндровым двигателем.

Проще всего рестайлинговый Chevrolet Camaro узнать в исполнении SS, отличного от предшественника новой радиаторной решеткой, которую, в свою очередь, позаимствовали у шоу-кара Camaro SS Shock, представленного на прошлогоднем тюнинг-фестивале SEMA.

Расширились возможности персонализации автомобиля. Палитра цветов кузова пополнилась новым цветом «Rally Green», а к списку оснащения добавились задний спойлер, красные тормозные суппорта, 20-дюймовые колесные диски и спортивные сиденья Recaro.

Новая версия LT1, ставшая самой доступной в линейке (от 34 995 долл.), предлагается с 6,2-литровой 460-сильной «восьмеркой», работающей в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 10-ступенчатым «автоматом». Этот же «автомат», кстати, теперь сочетается и с более скромным 3,6-литровым мотором V6.

Приедет ли обновленный Chevrolet Camaro в Россию, пока неизвестно. Дорестайлинговый спорткар доступен у нас с единственным 2,0-литровым 238-сильным мотором и 8-ступенчатой АКПП по цене от 2 990 000 рублей.

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