Старт продаж нового Nissan Dayz с системой ProPILOT

Стартуют продажи автомобиля компании класса «мини» Nissan Dayz с системой ProPILOT

В Японии поступает в продажу новый Nissan Dayz – первый автомобиль компании класса «мини», оснащенный системой полуавтономного вождения ProPILOT.

Впервые ряд технологий концепции Nissan Intelligent Mobility стал доступен на кей-каре. Новый Nissan Dayz сочетает в себе инновационные разработки компании, в том числе систему ProPILOT, которая облегчает управление и повышает уровень комфорта во время поездок. Миссия Nissan Dayz – преобразовать представление о вождении автомобиля класса «мини».

«Новый Nissan Dayz изменит устоявшееся видение кей-каров, – считает Асако Хошино (AsakoHoshino), старший вице-президент Nissan. – В рамках этого автомобиля ещё больше покупателей сможет познакомиться с передовыми технологиями Nissan Intelligent Mobility, в том числе с ProPILOT. Они обеспечат улучшенные ходовые характеристики, удовольствие от вождения и новые опции безопасности».

С момента выхода первой модели Nissan Dayz в 2013 года было продано около 430 000 этих автомобилей.

Передовые технологии

Новый Nissan Dayz становится ещё одним автомобилем компании с опцией ProPILOT в Японии и присоединяется к Nissan LEAF, Serena и X-Trail. Данная технология уменьшает уровень стресса водителя, предлагая полуавтономный режим управления с возможностью ускорения, торможения и руления при движении по шоссе в пределах одной полосы.

В число прочих передовых технологий, реализованных на новом Nissan Dayz, входят:

интеллектуальная система экстренного торможения (IEB),

система предупреждения о смене полосы движения (LDW),

интеллектуальная система возвращения автомобиля в центр занимаемой полосы (Intelligent Lane Intervention),

система, не позволяющая водителю перепутать педали на парковке или в гараже (Emergency Assistfor Pedal Misapplication),

интеллектуальная система кругового обзора (IAVM),

система автоматического переключения света фар (HBA),

инновационная система автоматического сообщения о ДТП – Helpnet.

Новая силовая установка

Nissan Dayz оборудован новым разработанным двигателем и вариатором Xtronic CVT. Некоторые комплектации автомобиля получат гибридную силовую установку S-Hybrid с улучшенным литий-ионным аккумулятором, который увеличит мощность и улучшит эффективность потребления топлива.

Комфорт и удобство

Новая архитектурная платформа Nissan Dayz позволила сконструировать просторный салон и багажное отделение, не выходя за ограниченные габариты кей-кара. Кроме того, Nissan Dayz – первый автомобиль класса «мини», оборудованный сиденьями Nissan Zero Gravity, которые помогают пассажирам меньше уставать в пути.

В конструкции подвески используются более крупные амортизаторы с «отзывчивыми» перепускными клапанами. Снижение шума двигателя и оптимальное расположение звукоизолирующих и звукопоглощающих материалов обеспечивают шумоизоляцию салона на высочайшем уровне.

Дизайн

Внешний дизайн нового Nissan Dayz создает ощущение прочности и надежности. Современность и целостность интерьеру придают различные элементы: двухрядная панель управления, тщательно проработанные «трехмерные» узоры и интуитивно понятное управление кондиционером.

Помимо стандартной модели Nissan Dayz, Nissan предлагает серию Nissan Dayz Highway STAR – динамичный, спортивный вариант. Highway STAR оснащаются светодиодными фарами с несколькими рефлекторами, расположенными в два ряда, а также «граненой» радиаторной решеткой.

Для нового Nissan Dayz предлагается 17 цветов кузова, в том числе четыре новых двухцветных варианта. Покупатели могут по своему желанию выбирать сочетание цвета внешнего дизайна автомобиля с цветом отделки интерьера из предложенной широкой гаммы.

Nissan Dayz Bolero

Autech Japan Inc., дочерняя компания Nissan Motor Co., также представляет в Японии автомобиль Nissan Dayz Bolero, созданный на базе нового Nissan Dayz.

Модификация Bolero отличается радиаторной решеткой и накладками на задних дверях, окрашенными в цвет «темный хром». На автомобиль установлены дверные ручки и корпуса наружных зеркал в цветеWhite Pearl, а также эксклюзивные 14-дюймовые белые легкосплавные диски. Для Bolero будет доступно на выбор семь цветов кузова, в том числе три двухцветных варианта для автомобилей с белой крышей.

Интерьер предлагает сиденья с комбинированной обивкой (мягкая кожа и трикотаж) гармонирующих между собой цветов: розового (Mauve Pink) и белого. Для панели управления и рулевого колеса, обтянутого кожей, выбран розово-коричневый оттенок (Brown Pink).

Розничная цена

Рекомендованная розничная цена на новый Nissan Dayz с учетом НДС начинается от 1,27 млн. йен.

Только для некоторых комплектаций.

Keicar, K-cars или кэйдзидося в буквальном переводе с японского – «маленький автомобиль». Это легковые автомобили, фургоны и пикапы, разработанные в соответствии с жёсткими правилами японского налогообложения и страхования (в частности, законом строго ограничены размеры кей-каров: не более 3,2 м в длину, 1,48 м в ширину и 2,0 м в высоту) – прим. переводчика

Необходима подписка на Nissan Connect. Если на автомобиль установлена система Intelligent Emergency Brakes, то нельзя использовать сервис экстренного сообщения о ДТП.

Для Nissan Dayz Highway STAR X ProPILOT Edition: 4,72 л/100 км (стандарт WLTC); 3,5 л/100 км (стандарт JC08). Улучшению эффективности потребления топлива способствуют: заново разработанный двигатель, гибридная силовая установка S-Hybrid, заново разработанная бесступенчатая трансмиссия (CVT), дизайн, как у X-Trail (превосходные аэродинамические характеристики), а также уменьшение массы автомобиля.

Если выбран цвет кузова White Pearl, то рукоятки дверей и корпуса наружных зеркал заднего вида будут окрашены в цвет Chrome Pink.