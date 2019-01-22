Команда «Газ Рейд Спорт» успешно дебютировала в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс-2019»

Российская команда «Газ Рейд Спорт» на шинах BFGoodrich успешно дебютировала в ралли-марафоне «Африка Эко Рейс-2019»

На протяжении двух недель участников 11-й по счету легендарной гонки, проходящей в основном по пустыне Сахара, ожидали самые различные препятствия: высоченные барханы, горные перевалы каменистые плато, высохшие русла рек и песчаные пространства с крайне опасными для автомобилей и шин верблюжьими колючками, а также дороги с многовековой пылью «феш-феш». Справившись со всеми сложностями и успешно преодолев все 12 этапов гонки, экипаж Евгений Суховенко/Евгений Павлов занял 10-е место в самой мощной категории T1 суперпродакшн и 3-е место в классе полноприводных дизельных автомобилей. Экипаж Болеслав Левицкий/Станислав Долгов занял 7-е место в категории T4 и 1-е место в категории грузовиков с объемом двигателя до 10 литров. «Для нас этот марафон стал первым опытом выступления на африканском континенте. Несмотря на большой опыт команды в международных турнирах – Шелковый путь, этапы Кубка мира по ралли рейдам, международное состязание в Туркмении, – мы понимали, что гонка по пустыне коварна, крайне опасна и рискованна. На высокой скорости можно не только «разложить» автомобиль, но и просто погибнуть. Не заметил пробоину или яму и полетел кубарём. Или рухнул с высоченного бархана, если неверно выбрал курс.

В этих жестких условиях высокая скорость, управляемость автомобилей зависит в первую очередь от шин. Мы выбрали лучшие шины, способные выдержать сумасшедшинка нагрузки и продемонстрировали достойные результаты», – прокомментировал капитан команды «Газ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. BFGoodrich All-Terrain T/A® KO2 – шины для бездорожья разработаны с применением технологий, испытанных в самых экстремальных и всемирно известных соревнованиях на бездорожье, включая знаменитую мексиканскую гонку Баха и сложнейшее состязание на выносливость – ралли Дакар.

BFGoodrich Mud-Terrain T/A® KM3 – долгожданная новинка 2018 года и третье поколение легендарной американской грязевой шины для самых сложных внедорожных условий. При разработке этой модели инженеры сфокусировались на создании шины, способной преодолеть все препятствия на жестких, неровных, покрытых грязью и каменистых трассах. Именно поэтому прочность и износостойкость были их основным приоритетом.