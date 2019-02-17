Ferrari продемонстрировала новую машину для Формулы-1

Презентация гоночного болида SF90 прошла феерично

Команда из Маранелло представила новенький гоночный болид SF90 в красивом темно-красном цвете. Более того ливрею было решено сделать матовой.

“Феррари” предпоследней провела презентацию машины на сезон-2019 Королевских гонок. А завершать своеобразный “марафон” презентаций выпала честь команде Alfa Romeo Racing (она же бывший Sauber). Говоря о новой матово-красной ливрее болида босс Скудерии Маттиа Бинотто объясняет ее техническими причинами. Якобы они помогут пилотам выиграть у соперников тысячные доли секунд.

“Дело не в эстетике автомобиля, это чисто техническое решение, – приводит его слова издание Motorsport. – Отказавшись от глянцевого покрытия нам удалось сделать машину легче на несколько сотен грамм. Со стороны это может показаться незначительным, однако на трассе во время борьбы такие мелочи могут сыграть большую роль”.

Итак, каким же изменениям подвергся матовый SF90. Во-первых, это плоскости крыла, которые плавно и очень низко опускаются к торцевым пластинам. Что значительно отличается от того же “Мерседеса” или “Ред Булла”. Во-вторых, это заметный наклон болида. Его, как и другие детали, можно лучше рассмотреть на видеозаписи.

Отметим, что в прошлом году в команде, кроме новой машины, произошли другие значительные перемены. Во-первых на посту руководителя Бинотто сменил Маурицио Арривабене, а Кими Райкконен перешел в “Заубер”. Так что с этого сезона напарником Себастьяна Феттеля будет молодой и амбициозный монегасский гонщик Шарль Леклер.

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