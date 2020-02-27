Под Ростовом маршрутка провалилась в двухметровую яму на дороге

В результате инцидента пострадала женщина, но последствия могли быть куда серьезнее

Автомобиль маршрутного такси провалился в яму шириной около двух метров в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области, одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу.

Инцидент произошел в среду 26 февраля в 6:30 утра.

