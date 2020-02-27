Под Ростовом маршрутка провалилась в двухметровую яму на дороге

Автомобиль маршрутного такси провалился в яму шириной около двух метров в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ГИБДД по Ростовской области, одна из пассажирок получила травму, выбираясь наружу.
Инцидент произошел в среду 26 февраля в 6:30 утра.
«Маршрутка Peugeot, двигаясь по маршруту Лесной — ж/д вокзал, провалилась в образовавшуюся яму на проезжей части дороги диаметром примерно 50 сантиметров в глубину и 2 метра в ширину. Причину провала выясняют», — сказал представитель ведомства.
В маршрутке в момент аварии находились 15 человек.
«Скорость была маленькая, никто не пострадал. Предварительно, получила травмы женщина уже после того, как маршрутка провалилась, выходя из нее», — уточнили в ГИБДД области.
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