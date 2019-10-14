Готовясь к зиме, белки устроили себе домик под капотом автомобиля

Например, американка Холли Персич обнаружила, что ее машину превратили в домик для белок. Персич поехала по делам и внезапно почувствовала запах гари и странные звуки, доносящиеся из-под капота. Внутри обнаружились залежи травы и грецких орехов (их было около 200 штук!).
Here’s a little PSA for everyone on this rainy Monday:Rodents and vehicles do not mix… My wife called me from…Опубликовано Chris Persic Понедельник, 7 октября 2019 г.
Here’s a little PSA for everyone on this rainy Monday:Rodents and vehicles do not mix… My wife called me from…
Опубликовано Chris Persic Понедельник, 7 октября 2019 г.
Персич позвонила мужу, рассказала о случившемся и предположила, что это работа пенсильванских белок — автомобиль как раз стоял на улице все выходные. На то, чтобы достать траву и грецкие орехи из машины, ушло около часа.
Супруги пошутили, что белки, должно быть, сейчас очень на них злы — столько работы впустую! Как именно белки сумели протащить под капот автомобиля около 200 грецких орехов и столько травы, Персичи не уточняют.
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