Готовясь к зиме, белки устроили себе домик под капотом автомобиля

Готовясь к зиме, белки устроили себе домик под капотом автомобиля
Октябрь 14 15:11 2019

Белки из округа Аллегейни в штате Пенсильвания активно готовятся к предстоящей зиме: обустраивают укрытия и запасаются грецкими орехами. Как сообщает интернет-издание «Meduza», некоторые из них даже слишком стараются

Например, американка Холли Персич обнаружила, что ее машину превратили в домик для белок. Персич поехала по делам и внезапно почувствовала запах гари и странные звуки, доносящиеся из-под капота. Внутри обнаружились залежи травы и грецких орехов (их было около 200 штук!).

Here’s a little PSA for everyone on this rainy Monday:Rodents and vehicles do not mix… My wife called me from…

Опубликовано Chris Persic Понедельник, 7 октября 2019 г.

Персич позвонила мужу, рассказала о случившемся и предположила, что это работа пенсильванских белок — автомобиль как раз стоял на улице все выходные. На то, чтобы достать траву и грецкие орехи из машины, ушло около часа.

Супруги пошутили, что белки, должно быть, сейчас очень на них злы — столько работы впустую! Как именно белки сумели протащить под капот автомобиля около 200 грецких орехов и столько травы, Персичи не уточняют.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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