Exlantix приехал в РАНХиГС

Exlantix приехал в РАНХиГС
01 июня 14:11 2024

Новый бренд премиальных электромобилей Exlantix, старт продаж которого запланирован на лето этого года, объявляет о расширении партнерских отношений на российском рынке. На первом таком событии, закрытом мероприятии, посвященном тридцатилетию факультета ВШКУ РАНХиГС, гостям академии было представлено четырехдверное купе ES.

Посетители мероприятия получили возможность лично ознакомиться с моделью Exlantix ES, которая станет первой в линейке бренда на российском рынке. Четырехдверное электрическое купе поступит в продажу уже этим летом и будет доступно для заказа в версии с 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч, полным приводом, интеллектуальной пневматической подвеской IAS и 30 технологичными ассистентами ADAS.

Exlantix ES РАНХиГС 2024
Exlantix ES РАНХиГС

«Мы благодарим Президентскую академию и факультет ВШКУ за сотрудничество и возможность стать партнером такого масштабного и знакового мероприятия в самом начале нашего пути на российском рынке. Мы рады представить Exlantix ES экспертам отрасли, которые ценят качество, комфорт и инновации. Наш бренд и участников мероприятия объединяет целеустремленность и приверженность принципам постоянного развития и совершенствования»,

– заявил директор бренда Exlantix в России Гу Шуай.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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