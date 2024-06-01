Exlantix приехал в РАНХиГС

Новый бренд премиальных электромобилей Exlantix, старт продаж которого запланирован на лето этого года, объявляет о расширении партнерских отношений на российском рынке. На первом таком событии, закрытом мероприятии, посвященном тридцатилетию факультета ВШКУ РАНХиГС, гостям академии было представлено четырехдверное купе ES.

Посетители мероприятия получили возможность лично ознакомиться с моделью Exlantix ES, которая станет первой в линейке бренда на российском рынке. Четырехдверное электрическое купе поступит в продажу уже этим летом и будет доступно для заказа в версии с 800-вольтовой батареей емкостью 82 кВт·ч, полным приводом, интеллектуальной пневматической подвеской IAS и 30 технологичными ассистентами ADAS.

Exlantix ES РАНХиГС