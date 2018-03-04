Крупное ДТП на Ставрополье: погибли три человека 9

2 марта около 19 часов на 7 км автодороги «Пятигорск – Георгиевск» произошло столкновение двух легковушек: «ВАЗ-21043» и «ВАЗ-2106».

По предварительной версии, один из водителей выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария, рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Два человека из «шестёрки» и один из «четвёрки», как сообщает Ставропольская Правда, погибли на месте происшествия, а ещё три человека пострадали, в том числе трёхлетний ребёнок. Сильные повреждения автомобилей говорят о высокой скорости движения во время ДТП.