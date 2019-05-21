Новая модель BMW 8 Series была поймана при транспортировке на автовозе

BMW 8 Series Gran Coupe был замечен во время транспортировки на автовозе практически без камуфляжа.

Вездесущим фотошпионам издания Motor1 удалось почти полностью рассекретить четырехдверную версию нового BMW 8 Series, который получит традиционную приставку Gran Coupe. Автомобиль, который придет на смену модели BMW 6 Series Gran Coupe поймали прямо на автовозе в практически не прикрытом виде.

Скромный камуфляж лишь слегка «украшал» заднюю часть кузова. Спереди Gran Coupe не слишком отличается от двухдверки, но все же выглядит чуть менее агрессивно. Дополнительную пару дверей дизайнеры удачно вписали в стилистику купе с плавно ниспадающие крышей и эффектной, не перегруженной кормой.

Судя по исполнению бамперов, перед нами «заряженная» модификация M850i, которая приводится в движение битурбомотором V8 4.4, выдающим 523 л.с. и 750 Нм.

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