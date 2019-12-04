В разных городах России почти каждый день объявляются забастовки таксистов против агрегаторов

В понедельник стали писать о бойкоте в Москве, а до неё протесты объявляли в Клину, Воронеже, Коломне, Твери, Чехове, Серпухове, Тюмени и других городах

В своих чатах таксисты грозятся устроить «всероссийскую акцию протеста». «База» разбиралась, кто и зачем пытается вывести водителей на улицы.

Что требуют?

В конце октября — начале ноября в «Телеграме» одновременно появилось два десятка чатов с говорящим названиями: «ВСЕРОССИЙСКИЙ БОЙКОТ ПРОТИВ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ», «Бойкот Рязань», «Бойкот Брянск», «БОЙКОТ 2019 Павловский Посад. Электросталь, Ногинск, Орехово-Зуево»; «БОЙКОТ КУРСК 2019», «БОЙКОТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» и прочие.

Их админы объявляли о будущей «всероссийской забастовке таксистов» и подготовке к ней. О себе они говорили скромно: «Мы такие же таксисты, как вы», — но не раскрывая больше никакой информации.

На этом можно было бы не фокусироваться, если бы не ещё одна странность. В самых первых постах ещё не было никаких конкретных требований, зато детально объяснялось, как нужно организовывать «забастовку», и в этой постановке задачи явно чувствовался профессиональный подход:

Почти одновременно с созданием чатов Никита Штых, автор YouTube-канала «Taxi Today», разместил петицию на Change.org. Суть такая: агрегаторы берут с таксистов зверские проценты от каждого заказа, и, чтобы заработать хоть что-то, «человек вынужден минимум 14 часов в день находиться за рулём, что является прямым нарушением правил труда и ведёт к появлению внештатных ситуаций и росту числа ДТП».

Один из админов протестных групп в «Телеграме», который представляется Русланом, даже разложил доходы-расходы таксиста подробнее: чтобы получить 5 тысяч рублей, водителю нужно быть за рулём 14 часов. Из этих денег больше половины он должен отдать за бензин (1100 рублей), аренду автомобиля (1500 рублей), мойку (100 рублей) и незамерзайку (100 рублей). А домой уставший до полусмерти шофер принесёт только 2200 рублей. За час же его реальный доход составляет смехотворные 157 рублей.

Если поискать вакансии таксистов в Москве, в числе первых будут предложения с зарплатой 100 тыс. и даже 200 тыс. рублей.

— У водителей такси средняя зарплата в Москве достигает 100 тысяч рублей, — говорил в апреле 2019 года руководитель пресс-службы сервиса Rabota.ru Сергей Денисенко, перечисляя зарплаты наиболее популярных профессий.

Это, по его словам, больше, чем у официантов (50–60 тыс. рублей) и охранников (40 тысяч рублей).

По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках водители такси получают примерно 74 тысячи рублей в месяц. В целом по России доходы водителей в прошлом году выросли почти в два раза: в миллионниках в 2017 году таксисты зарабатывали в месяц 35 тысяч рублей, а в 2018-м — уже 63 тысячи рублей.

Да, активисты настаивают, что половина дохода уходит у водителя на аренду авто и бензин. Но с этим не согласны руководители автопарков.

— Это бред. Вот один из последних примеров — на прошлой неделе человек устроился на работу, который почти не знает Москвы, — рассказал руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. — И, работая по 8 часов (с утра с 6 до 10, а потом вечером с 5 до 9), он минимально за день получал 7,5 тысячи рублей. Ну, допустим, 1,5 тысячи рублей — это аренда, грубо говоря, 1 тысяча на заправку, ещё 250 рублей на мойку и т. д. И это лайтовый режим, 8 часов в день. Здесь в чём проблема, это мало? Минимальный заработок в час — 400 рублей. Я с этим сталкиваюсь каждый день, у меня таксопарк на 1,5 тысячи машин.

Противники забастовки опасаются, что поднятие тарифов, как того требуют инициаторы «бунта», неизбежно приведёт к падению спроса и доходов.

— Если хотя бы на сто рублей сделать дороже поездку, половина желающих не поедет, — говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. — Сейчас рынок перенасыщен водителями.

Админы протестных чатов не согласны

— Те люди, которые привыкли ездить на такси, они так и будут ездить, — говорит админ протестных чатов Руслан. — А те, кто пользуется такси изредка и ездит в основном на метро, будут ездить на метро.

«Кирпичом по лобовой»

Бастующие не работают и активно мешают это делать другим. Тех, кто во время забастовки выезжает на дорогу, они называют «крысами». Таких наказывают фейковыми вызовами: то есть активисты вызывают такси, бывает, что просят ещё купить по дороге цветов/конфет, а потом отменяют вызов. Или не отменяют — и блокируют машину, когда таксист приезжает на место.

Переписку с работающими в дни забастовки таксистами выкладывают в чат. «Кирпич получишь на лобовой», — так приветствуют водителей, попавшихся на фейковые заказы.

Также бастующие пишут в сервисную поддержку агрегаторов фейковые жалобы на работающих: водитель пьян, водитель неадекватен и т. д., ставят плохие оценки. В агрегаторах рассказали, что все подобные жалобы тщательно расследуются и сравниваются с предыдущими отзывами на водителей. Кроме того, сервисы мониторят аномальный всплеск заказов, и, если нет повода для большого числа поездок (например, после концерта или футбола), зону помечают как подозрительную.

Цель фейков понятна: если из-за забастовки будет нехватка такси, из-за пиковой нагрузки тарифы автоматически повысятся, то есть пострадают уже пассажиры, и тогда будет больше шансов продавить свои условия на уровне агрегаторов. Приёмы давно известны — ложными заказами заваливать друг друга любили когда-то интернет-магазины, такое и в реальном бизнесе часто случается.

Многие таксисты просто игнорируют фейковые заказы и угрозы в свой адрес и бастовать всё равно не собираются.

— Я работаю таксистом ещё с тех пор, когда и «Яндекса» никакого не было, — рассказал Сергей. — Не бастую. А чего бастовать? Надо работать. Фейковые заказы есть, да. Раньше могли шины проколоть, теперь за зря на заказ гоняют. Подъезжаю — забастовщики ставят свои машины и не дают выезжать, блокируют меня. Раза три уже так было, но всё время в одном районе, и я перестал ездить туда совсем. В моём понимании забастовщики — это просто люди, которые не хотят работать, по-другому назвать нельзя. Если они так говорят о своих доходах (2200 тысячи рублей за 14 часов в Москве. — Прим. «Базы») — это приуменьшенные цифры. Самое основное — работать, а не стоять ждать. Вот, бывает, в Шереметьево стоят таксисты ждут. Чего ждут, я не знаю. Я например, приехал в Шереметьево — нет заказов, так я еду в Химки, ещё куда-то. Я беру любые заказы — и по 50, и по 70 рублей. А они стоят и ждут, кому бы задрать цену, чтобы получить сразу побольше денег. Работать хотят поменьше, а содрать побольше. Напоминает 1917 год: кто не работает, тот и революционер.

Некоторые работающие таксисты прямо отвечают: «Я доволен работой». Для многих это ещё одна подработка — встречаются студенты, которые между парами берут заказы и подрабатывают к стипендии. В ответ их называют рабами и вызывают на разборку.

Помимо давления на не примкнувших к забастовке водителей активисты провоцируют таксистов на стычки между собой. На одном из видео, размещённом в соцсетях, конфликт выходит на обсуждение «национального вопроса».



«Ваши русские сказали: киргизы, не выходите на работу. И мы не вышли. А вы тут катаетесь, *** зарабатываете. Что за ***? Таких, как ты, называют *** крысами — знаешь об этом? Себя как зовут-то? Ты русский, да?»

В комментариях под видео, где обсуждают забастовку, ещё один характерный пример того, что забастовка стимулирует нацконфликты.

— Диаспоры подключились после того, как их спровоцировали блогеры, — говорит председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. — В такси работает много людей из Средней Азии, вот все эти диаспоры уже подключены. Учитывая, что в такси, как и везде, могут работать неуравновешенные люди, такие споры могут и до поножовщины дойти.

Если спросить админов протестных чатов «Откуда берутся таксисты, довольные своим заработком?», выясняется следующее:

— Не все люди осознают, насколько мало они получают, — говорит админ Игорь. — То есть они заработали за день какую-то сумму, она у них на руках — вот они деньги. Казалось бы. А на следующий день половину из этой суммы им приходится потратить на бензин, на мойку машины и т. д. То есть они зарабатывают просто на то, чтобы иметь возможность работать дальше. А на жизнь остаётся крайне мало.

Какой стаж работы у него лично и сколько он зарабатывает — Игорь не раскрывает.

— Мы хотим написать коллективное обращение в мэрию, чтобы там разобрались в ситуации, — рассказала менеджер автопарка в Сыктывкаре. — Люди хотят работать, чтобы обеспечивать свои семьи, им не дают. Водители имеют право на гражданский протест, но принуждать людей против их воли что-то делать или не делать — это нехорошо.

«Забастовка только в чатах»

Петицию, адресованную «Яндекс. Такси», другим агрегаторам, Госдуме и т. д., за три недели подписали всего 1,4 тысячи человек. Хотя только в Москве и Подмосковье, как сообщалось, выдано 125 тыс. разрешений на работу такси. А всего в России, по подсчётам Аналитического центра при правительстве, около 600 тысяч таксистов.

— Подписало не так много, так как не всем понятна механика подписи, там требуют почту, а затем сайт просит 150 рублей или разместить ссылку, но эти 150 рублей отталкивают большинство, — пояснил «Базе» Никита Штых.

Почту действительно нужно указать, но платить деньги (чтобы «продвинуть» петицию) или размещать в соцсетях ссылки совершенно необязательно, эта опция от Change.org необязательна.

В главном телеграм-чате бастующих тоже совсем немного участников — 4 тысячи (и это учитывая журналистов, сотрудников правоохранительных органов, экспертов, которые просто следят за происходящим, и неизвестно сколько водителей, которых без их ведома автоматом добавили в чаты). При этом, по словам одного из админов — Игоря, — только в Москве и Подмосковье бастуют 60–70 тысяч таксистов.

На вопрос, почему их так мало в основном чате, Игорь ответил так: «У них есть свои группы в соцсетях, мы за этими группами тоже следим. Многие из них — таджики, узбеки и т. д., поэтому им проще и удобнее создать свои группы, где они общаются на понятном им всем языке».

В региональных чатах участников ещё меньше: в чате «Таксисты запада Москвы» — 137 человек, «Таксисты юга Москвы» — 189 человек, «Московская область» — 98 человек, «Бойкот такси Казань» — 132 человека, «Бойкот 2019 Самара» — 57 человек.

По словам представителей автопарков и агрегаторов, забастовки заметны лишь активным пользователям соцсетей.

— Я не знаю ни одного бастующего таксиста, — сказал Богдан Коношенко, гендиректор компании «Формула такси» (с ней работают несколько сотен водителей) и председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам, связанным с такси. — Вся забастовка происходит в чатах. В реальной жизни машины как ездили, так и продолжают ездить. Количество водителей, зарегистрированных в системах агрегаторов и готовых выполнять заказ, точно такое же, как в обычный день. Я могу судить по компании, которой я руковожу. Их даже больше, чем обычно по понедельникам. Это связано, наверное, с тем, что декабрь начинается (месяц предновогодних хлопот — один из самых хлебных для таксистов. — Прим. «Базы»).

В Департаменте транспорта Москвы «Базе» не смогли оперативно предоставить информацию о числе машин такси на улицах в дни забастовок.

— Несмотря на призывы к водителям не выходить на линии, сервис работает в штатном режиме, а количество заказов и машин растёт. Это объяснимо — люди активно готовятся к концу года, закрывают дела, ездят по городу больше, чем обычно. Это привлекает и новых водителей, для них осень и декабрь — одни из самых «прибыльных» в году периодов, — сказали в пресс-службе «Яндекс. Такси».

По словам сотрудников пресс-службы компании Gett, массовости в фейковых заказах не наблюдается:

— Это легко отследить с помощью показателя отмен после назначения. Сегодня показатель прибытия «гуляет» в рамках статистической погрешности. Мы видим повышенный спрос от клиентов, но это сезональный показатель — скорее всего, он связан с погодой и предновогодним периодом.

В пресс-службе сервиса «Везёт» также сказали, что забастовки не замечают: «Сервис „Везёт“ работает в штатном режиме во всех городах. Таксисты в некоторых регионах подтверждают, что неизвестные люди в социальных сетях призывают их не работать. Но, поскольку декабрь — один из самых активных месяцев в году, тем временем перевозчики стараются не пропускать возможности заработать больше».

У председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова иное мнение:

— Достаточно много таксистов вчера приняли участие в бойкоте. Все заметили, что машин такси реально стало гораздо меньше ездить. Порядка 10 тысяч таксистов в Москве вчера не вышли на работу. Агрегаторы лукавят, когда говорят, что ничего не замечают. И дело не только в словах. При том что машину вызвать было в некоторых районах Московской области невозможно, цена для пассажиров не повышалась (хотя должна была повыситься). Это Пушкино, Сергиев Посад, Павловский посад, Воскресенск.

Ранее он заявлял, что всего по стране в акциях протеста будут участвовать более 100 тысяч водителей.

Невидимые оппоненты

Скрытности и умению уходить уходить от вопросов о себе админы протестных чатов могут дать уроки сотрудникам спецслужб. Известны только их имена: Игорь, Руслан, Виктор, Антон, Александр. Они могут долго рассказывать про протест, но на вопросы о себе не отвечают. Получается такой диалог:

— Игорь, а какой у вас стаж работы в такси? — А какое отношение это имеет к делу?

Или такой:

— Александр, оппоненты обвиняют админов в том числе в скрытности. Вы не называете своих фамилий, не даёте номеров телефонов, никого из вас нельзя найти в соцсетях. — Фамилии наши никому ничего не дадут. Мы голос таксистов и пытаемся их объединить. — Наши ребята пробовали пообщаться с админами, но мало что узнали, — заявил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. — Выяснили только, что в московских чатах они все приезжие, не из Москвы. Вроде таксисты, по крайней мере, говорят, что таксистами работают. Возможно, эти люди просто боятся ответственности, поэтому не называют своих фамилий.

Близкие к таксопаркам люди говорят, что организаторами протестов против агрегаторов могут быть люди, которые с агрегаторами толком и не работают.

— Например, зачинщиком в Казани был Рамиль Хабиров — в агрегаторе как водитель не числится, ноль заказов, — сказали в одном из казанских таксопарков. «База» нашла в базе «СПАРК-Интерфакс» человека с такой фамилией. В Казани он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности… — такси. Возможно, лидеры протестов привлекают водителей-частников, недовольных конкуренцией с агрегаторами.

Людей, несогласных с тем, что говорят админы, в чатах сразу блокируют.

— Мы стали в общем чате задавать админам вопрос: куда вы людей ведёте? Стали предлагать какие-то компромиссные решения. Силой эту ситуацию не поменять. Ну тысяча, две тысячи, пять тысяч таксистов будут бастовать — и что? У нас есть наработки и договорённости с агрегаторами. Мы сказали, что тоже занимаемся этой темой и можем быть полезны. Но нас тут же забанили, — сказал председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

Впрочем, админы протестных пабликов обвиняют Кудинова в том, что тот преследует свои интересы. Но забанили не только председателя профсоюза, но и простых таксистов, которым не нравились методы протеста.

Почему только против «Яндекса»?

Основной удар забастовки направлен на «Яшу» или «Ящура», так бастующие называют «Яндекс. Такси». Это самый крупный агрегатор, несопоставимый по масштабу с другими. По данным Аналитического центра при правительстве, агрегаторы занимают около 60% рынка такси. И почти половина из них — это «Яндекс». Ещё почти четверть — «Везёт», а также небольшие доли есть у «Максим», Gett и «Ситимобила». При этом в петиции говорится обо всех агрегаторах сразу.

В протестных чатах — множество скринов с информацией о фейковых вызовах, которые сделали бастующие. И абсолютное их большинство — это фейки в системе «Яндекс. Такси».

Из-за огромной доли, которую занимает «Яндекс. Такси», усиленное внимание к нему понятно. Но иногда в переписке бастующих проскальзывает, что против остальных агрегаторов они не собираются бастовать.

«Тебе не стыдно работать, как крыса? Сегодня же бойкот»! — пишет активист водителю «Яндекса», который приехал на фейковый заказ. И потом добавляет: «Можешь работать по другим, только не Яша».

Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов считает, что за протестами могут стоять конкуренты «Яндекс. Такси».

— Лично моё мнение, что это война агрегаторов, — сказал Кудинов. — Возможно, это «Ситимобил» или его хозяева. Пока этот протест существует в интернете. Очень много накручено на теме такси блогерами, которые в погоне за хайпом фантазии выдают за действительность. Но мы опасаемся, что, если протест выйдет на дороги, найдётся какой-нибудь дурачок, который совершит противоправное действие. Из-за этого или кто-то пострадает, или пострадает он сам, когда ему придётся нести ответственность.

Среди возможных целей акции — сделка «Яндекс-такси» с ГК «Везёт» («Везёт» — второй по доле рынка сервис заказа такси), о которой было объявлено ещё летом. «Яндекс. Такси» планирует выкупить основную часть бизнеса группы. Недовольство предстоящей сделкой «Яндекс. Такси» выражали несколько конкурентов, в том числе — Gett и Mail.ru Group, у которой есть доля в «Ситимобиле».

— Мы не обладаем подтверждёнными данными, против кого направлена данная «акция» и кто её организаторы, — заявили в пресс-службе компании Gett.

Представители «Ситимобила» не ответили на момент публикации на запрос «Базы».

«Возможно, через шумиху вокруг забастовки и с помощью негатива в СМИ хотят сорвать сделку или дать основание ФАС не согласовывать её. За счёт этого слияния „Яндекс“ становится безоговорочным лидером не только в Москве и крупных городах, но и в регионах. Если сделку не согласуют — значит, акция с „забастовкой“ себя оправдает», — рассказал анонимно один из участников рынка.

Этим, возможно, и объясняется скрытность админов. «Судя по тому, какой информационный шум, здесь видна направляющая рука профессионалов, — оценил „забастовку“ один из экспертов по пиару. — Одновременный выход публикаций в прессе, репортажи на ТВ. Вряд ли на это способны сами таксисты — это больше смахивает на классическую пиар-акцию с хорошим бюджетом и профессиональными исполнителями».

Кстати, сейчас по водительским чатам активно распространяют видео, на котором Никита Штых, словно профессиональный пиарщик, объясняет, как правильно организовать поддержку акций забастовщиков: