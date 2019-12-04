В разных городах России почти каждый день объявляются забастовки таксистов против агрегаторов

В своих чатах таксисты грозятся устроить «всероссийскую акцию протеста». «База» разбиралась, кто и зачем пытается вывести водителей на улицы.
В конце октября — начале ноября в «Телеграме» одновременно появилось два десятка чатов с говорящим названиями: «ВСЕРОССИЙСКИЙ БОЙКОТ ПРОТИВ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ», «Бойкот Рязань», «Бойкот Брянск», «БОЙКОТ 2019 Павловский Посад. Электросталь, Ногинск, Орехово-Зуево»; «БОЙКОТ КУРСК 2019», «БОЙКОТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» и прочие.
Их админы объявляли о будущей «всероссийской забастовке таксистов» и подготовке к ней. О себе они говорили скромно: «Мы такие же таксисты, как вы», — но не раскрывая больше никакой информации.
На этом можно было бы не фокусироваться, если бы не ещё одна странность. В самых первых постах ещё не было никаких конкретных требований, зато детально объяснялось, как нужно организовывать «забастовку», и в этой постановке задачи явно чувствовался профессиональный подход:
Скриншот: https://t.me/Obshiy_chat_boycot2019_RUSSIAN
Почти одновременно с созданием чатов Никита Штых, автор YouTube-канала «Taxi Today», разместил петицию на Change.org. Суть такая: агрегаторы берут с таксистов зверские проценты от каждого заказа, и, чтобы заработать хоть что-то, «человек вынужден минимум 14 часов в день находиться за рулём, что является прямым нарушением правил труда и ведёт к появлению внештатных ситуаций и росту числа ДТП».
Один из админов протестных групп в «Телеграме», который представляется Русланом, даже разложил доходы-расходы таксиста подробнее: чтобы получить 5 тысяч рублей, водителю нужно быть за рулём 14 часов. Из этих денег больше половины он должен отдать за бензин (1100 рублей), аренду автомобиля (1500 рублей), мойку (100 рублей) и незамерзайку (100 рублей). А домой уставший до полусмерти шофер принесёт только 2200 рублей. За час же его реальный доход составляет смехотворные 157 рублей.
Скриншот: База
Если поискать вакансии таксистов в Москве, в числе первых будут предложения с зарплатой 100 тыс. и даже 200 тыс. рублей.
— У водителей такси средняя зарплата в Москве достигает 100 тысяч рублей, — говорил в апреле 2019 года руководитель пресс-службы сервиса Rabota.ru Сергей Денисенко, перечисляя зарплаты наиболее популярных профессий.
Это, по его словам, больше, чем у официантов (50–60 тыс. рублей) и охранников (40 тысяч рублей).
По данным Аналитического центра при Правительстве РФ, средний доход водителей такси в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 83 тысяч рублей в месяц. В других городах-миллионниках водители такси получают примерно 74 тысячи рублей в месяц. В целом по России доходы водителей в прошлом году выросли почти в два раза: в миллионниках в 2017 году таксисты зарабатывали в месяц 35 тысяч рублей, а в 2018-м — уже 63 тысячи рублей.
Да, активисты настаивают, что половина дохода уходит у водителя на аренду авто и бензин. Но с этим не согласны руководители автопарков.
— Это бред. Вот один из последних примеров — на прошлой неделе человек устроился на работу, который почти не знает Москвы, — рассказал руководитель таксопарка Next Евгений Ермолаев. — И, работая по 8 часов (с утра с 6 до 10, а потом вечером с 5 до 9), он минимально за день получал 7,5 тысячи рублей. Ну, допустим, 1,5 тысячи рублей — это аренда, грубо говоря, 1 тысяча на заправку, ещё 250 рублей на мойку и т. д. И это лайтовый режим, 8 часов в день. Здесь в чём проблема, это мало? Минимальный заработок в час — 400 рублей. Я с этим сталкиваюсь каждый день, у меня таксопарк на 1,5 тысячи машин.
Противники забастовки опасаются, что поднятие тарифов, как того требуют инициаторы «бунта», неизбежно приведёт к падению спроса и доходов.
Забастовка таксистов в Воронеже. Фото: vestivrn.ru
— Если хотя бы на сто рублей сделать дороже поездку, половина желающих не поедет, — говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов. — Сейчас рынок перенасыщен водителями.
— Те люди, которые привыкли ездить на такси, они так и будут ездить, — говорит админ протестных чатов Руслан. — А те, кто пользуется такси изредка и ездит в основном на метро, будут ездить на метро.
Бастующие не работают и активно мешают это делать другим. Тех, кто во время забастовки выезжает на дорогу, они называют «крысами». Таких наказывают фейковыми вызовами: то есть активисты вызывают такси, бывает, что просят ещё купить по дороге цветов/конфет, а потом отменяют вызов. Или не отменяют — и блокируют машину, когда таксист приезжает на место.
Переписку с работающими в дни забастовки таксистами выкладывают в чат. «Кирпич получишь на лобовой», — так приветствуют водителей, попавшихся на фейковые заказы.
Фото: соцсети
Также бастующие пишут в сервисную поддержку агрегаторов фейковые жалобы на работающих: водитель пьян, водитель неадекватен и т. д., ставят плохие оценки. В агрегаторах рассказали, что все подобные жалобы тщательно расследуются и сравниваются с предыдущими отзывами на водителей. Кроме того, сервисы мониторят аномальный всплеск заказов, и, если нет повода для большого числа поездок (например, после концерта или футбола), зону помечают как подозрительную.
Скриншот: https://t.me
Цель фейков понятна: если из-за забастовки будет нехватка такси, из-за пиковой нагрузки тарифы автоматически повысятся, то есть пострадают уже пассажиры, и тогда будет больше шансов продавить свои условия на уровне агрегаторов. Приёмы давно известны — ложными заказами заваливать друг друга любили когда-то интернет-магазины, такое и в реальном бизнесе часто случается.
Многие таксисты просто игнорируют фейковые заказы и угрозы в свой адрес и бастовать всё равно не собираются.
— Я работаю таксистом ещё с тех пор, когда и «Яндекса» никакого не было, — рассказал Сергей. — Не бастую. А чего бастовать? Надо работать. Фейковые заказы есть, да. Раньше могли шины проколоть, теперь за зря на заказ гоняют. Подъезжаю — забастовщики ставят свои машины и не дают выезжать, блокируют меня. Раза три уже так было, но всё время в одном районе, и я перестал ездить туда совсем. В моём понимании забастовщики — это просто люди, которые не хотят работать, по-другому назвать нельзя. Если они так говорят о своих доходах (2200 тысячи рублей за 14 часов в Москве. — Прим. «Базы») — это приуменьшенные цифры. Самое основное — работать, а не стоять ждать. Вот, бывает, в Шереметьево стоят таксисты ждут. Чего ждут, я не знаю. Я например, приехал в Шереметьево — нет заказов, так я еду в Химки, ещё куда-то. Я беру любые заказы — и по 50, и по 70 рублей. А они стоят и ждут, кому бы задрать цену, чтобы получить сразу побольше денег. Работать хотят поменьше, а содрать побольше. Напоминает 1917 год: кто не работает, тот и революционер.
Некоторые работающие таксисты прямо отвечают: «Я доволен работой». Для многих это ещё одна подработка — встречаются студенты, которые между парами берут заказы и подрабатывают к стипендии. В ответ их называют рабами и вызывают на разборку.
Помимо давления на не примкнувших к забастовке водителей активисты провоцируют таксистов на стычки между собой. На одном из видео, размещённом в соцсетях, конфликт выходит на обсуждение «национального вопроса».
«Ваши русские сказали: киргизы, не выходите на работу. И мы не вышли. А вы тут катаетесь, *** зарабатываете. Что за ***? Таких, как ты, называют *** крысами — знаешь об этом? Себя как зовут-то? Ты русский, да?»
В комментариях под видео, где обсуждают забастовку, ещё один характерный пример того, что забастовка стимулирует нацконфликты.
— Диаспоры подключились после того, как их спровоцировали блогеры, — говорит председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. — В такси работает много людей из Средней Азии, вот все эти диаспоры уже подключены. Учитывая, что в такси, как и везде, могут работать неуравновешенные люди, такие споры могут и до поножовщины дойти.
Если спросить админов протестных чатов «Откуда берутся таксисты, довольные своим заработком?», выясняется следующее:
— Не все люди осознают, насколько мало они получают, — говорит админ Игорь. — То есть они заработали за день какую-то сумму, она у них на руках — вот они деньги. Казалось бы. А на следующий день половину из этой суммы им приходится потратить на бензин, на мойку машины и т. д. То есть они зарабатывают просто на то, чтобы иметь возможность работать дальше. А на жизнь остаётся крайне мало.
Какой стаж работы у него лично и сколько он зарабатывает — Игорь не раскрывает.
— Мы хотим написать коллективное обращение в мэрию, чтобы там разобрались в ситуации, — рассказала менеджер автопарка в Сыктывкаре. — Люди хотят работать, чтобы обеспечивать свои семьи, им не дают. Водители имеют право на гражданский протест, но принуждать людей против их воли что-то делать или не делать — это нехорошо.
Петицию, адресованную «Яндекс. Такси», другим агрегаторам, Госдуме и т. д., за три недели подписали всего 1,4 тысячи человек. Хотя только в Москве и Подмосковье, как сообщалось, выдано 125 тыс. разрешений на работу такси. А всего в России, по подсчётам Аналитического центра при правительстве, около 600 тысяч таксистов.
— Подписало не так много, так как не всем понятна механика подписи, там требуют почту, а затем сайт просит 150 рублей или разместить ссылку, но эти 150 рублей отталкивают большинство, — пояснил «Базе» Никита Штых.
Почту действительно нужно указать, но платить деньги (чтобы «продвинуть» петицию) или размещать в соцсетях ссылки совершенно необязательно, эта опция от Change.org необязательна.
В главном телеграм-чате бастующих тоже совсем немного участников — 4 тысячи (и это учитывая журналистов, сотрудников правоохранительных органов, экспертов, которые просто следят за происходящим, и неизвестно сколько водителей, которых без их ведома автоматом добавили в чаты). При этом, по словам одного из админов — Игоря, — только в Москве и Подмосковье бастуют 60–70 тысяч таксистов.
Фото: rspectr.com
На вопрос, почему их так мало в основном чате, Игорь ответил так: «У них есть свои группы в соцсетях, мы за этими группами тоже следим. Многие из них — таджики, узбеки и т. д., поэтому им проще и удобнее создать свои группы, где они общаются на понятном им всем языке».
В региональных чатах участников ещё меньше: в чате «Таксисты запада Москвы» — 137 человек, «Таксисты юга Москвы» — 189 человек, «Московская область» — 98 человек, «Бойкот такси Казань» — 132 человека, «Бойкот 2019 Самара» — 57 человек.
По словам представителей автопарков и агрегаторов, забастовки заметны лишь активным пользователям соцсетей.
— Я не знаю ни одного бастующего таксиста, — сказал Богдан Коношенко, гендиректор компании «Формула такси» (с ней работают несколько сотен водителей) и председатель комитета Московской торгово-промышленной палаты по вопросам, связанным с такси. — Вся забастовка происходит в чатах. В реальной жизни машины как ездили, так и продолжают ездить. Количество водителей, зарегистрированных в системах агрегаторов и готовых выполнять заказ, точно такое же, как в обычный день. Я могу судить по компании, которой я руковожу. Их даже больше, чем обычно по понедельникам. Это связано, наверное, с тем, что декабрь начинается (месяц предновогодних хлопот — один из самых хлебных для таксистов. — Прим. «Базы»).
В Департаменте транспорта Москвы «Базе» не смогли оперативно предоставить информацию о числе машин такси на улицах в дни забастовок.
Фото: tass.ru
— Несмотря на призывы к водителям не выходить на линии, сервис работает в штатном режиме, а количество заказов и машин растёт. Это объяснимо — люди активно готовятся к концу года, закрывают дела, ездят по городу больше, чем обычно. Это привлекает и новых водителей, для них осень и декабрь — одни из самых «прибыльных» в году периодов, — сказали в пресс-службе «Яндекс. Такси».
По словам сотрудников пресс-службы компании Gett, массовости в фейковых заказах не наблюдается:
— Это легко отследить с помощью показателя отмен после назначения. Сегодня показатель прибытия «гуляет» в рамках статистической погрешности. Мы видим повышенный спрос от клиентов, но это сезональный показатель — скорее всего, он связан с погодой и предновогодним периодом.
В пресс-службе сервиса «Везёт» также сказали, что забастовки не замечают: «Сервис „Везёт“ работает в штатном режиме во всех городах. Таксисты в некоторых регионах подтверждают, что неизвестные люди в социальных сетях призывают их не работать. Но, поскольку декабрь — один из самых активных месяцев в году, тем временем перевозчики стараются не пропускать возможности заработать больше».
У председателя общественного движения «Форум такси» Олега Амосова иное мнение:
— Достаточно много таксистов вчера приняли участие в бойкоте. Все заметили, что машин такси реально стало гораздо меньше ездить. Порядка 10 тысяч таксистов в Москве вчера не вышли на работу. Агрегаторы лукавят, когда говорят, что ничего не замечают. И дело не только в словах. При том что машину вызвать было в некоторых районах Московской области невозможно, цена для пассажиров не повышалась (хотя должна была повыситься). Это Пушкино, Сергиев Посад, Павловский посад, Воскресенск.
Ранее он заявлял, что всего по стране в акциях протеста будут участвовать более 100 тысяч водителей.
Скрытности и умению уходить уходить от вопросов о себе админы протестных чатов могут дать уроки сотрудникам спецслужб. Известны только их имена: Игорь, Руслан, Виктор, Антон, Александр. Они могут долго рассказывать про протест, но на вопросы о себе не отвечают. Получается такой диалог:
— Игорь, а какой у вас стаж работы в такси?— А какое отношение это имеет к делу?
— Игорь, а какой у вас стаж работы в такси?
— А какое отношение это имеет к делу?
Или такой:
— Александр, оппоненты обвиняют админов в том числе в скрытности. Вы не называете своих фамилий, не даёте номеров телефонов, никого из вас нельзя найти в соцсетях.— Фамилии наши никому ничего не дадут. Мы голос таксистов и пытаемся их объединить.— Наши ребята пробовали пообщаться с админами, но мало что узнали, — заявил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. — Выяснили только, что в московских чатах они все приезжие, не из Москвы. Вроде таксисты, по крайней мере, говорят, что таксистами работают. Возможно, эти люди просто боятся ответственности, поэтому не называют своих фамилий.
— Александр, оппоненты обвиняют админов в том числе в скрытности. Вы не называете своих фамилий, не даёте номеров телефонов, никого из вас нельзя найти в соцсетях.
— Фамилии наши никому ничего не дадут. Мы голос таксистов и пытаемся их объединить.
— Наши ребята пробовали пообщаться с админами, но мало что узнали, — заявил председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов. — Выяснили только, что в московских чатах они все приезжие, не из Москвы. Вроде таксисты, по крайней мере, говорят, что таксистами работают. Возможно, эти люди просто боятся ответственности, поэтому не называют своих фамилий.
Близкие к таксопаркам люди говорят, что организаторами протестов против агрегаторов могут быть люди, которые с агрегаторами толком и не работают.
— Например, зачинщиком в Казани был Рамиль Хабиров — в агрегаторе как водитель не числится, ноль заказов, — сказали в одном из казанских таксопарков. «База» нашла в базе «СПАРК-Интерфакс» человека с такой фамилией. В Казани он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, основной вид деятельности… — такси. Возможно, лидеры протестов привлекают водителей-частников, недовольных конкуренцией с агрегаторами.
Людей, несогласных с тем, что говорят админы, в чатах сразу блокируют.
— Мы стали в общем чате задавать админам вопрос: куда вы людей ведёте? Стали предлагать какие-то компромиссные решения. Силой эту ситуацию не поменять. Ну тысяча, две тысячи, пять тысяч таксистов будут бастовать — и что? У нас есть наработки и договорённости с агрегаторами. Мы сказали, что тоже занимаемся этой темой и можем быть полезны. Но нас тут же забанили, — сказал председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.
Впрочем, админы протестных пабликов обвиняют Кудинова в том, что тот преследует свои интересы. Но забанили не только председателя профсоюза, но и простых таксистов, которым не нравились методы протеста.
Основной удар забастовки направлен на «Яшу» или «Ящура», так бастующие называют «Яндекс. Такси». Это самый крупный агрегатор, несопоставимый по масштабу с другими. По данным Аналитического центра при правительстве, агрегаторы занимают около 60% рынка такси. И почти половина из них — это «Яндекс». Ещё почти четверть — «Везёт», а также небольшие доли есть у «Максим», Gett и «Ситимобила». При этом в петиции говорится обо всех агрегаторах сразу.
В протестных чатах — множество скринов с информацией о фейковых вызовах, которые сделали бастующие. И абсолютное их большинство — это фейки в системе «Яндекс. Такси».
Из-за огромной доли, которую занимает «Яндекс. Такси», усиленное внимание к нему понятно. Но иногда в переписке бастующих проскальзывает, что против остальных агрегаторов они не собираются бастовать.
«Тебе не стыдно работать, как крыса? Сегодня же бойкот»! — пишет активист водителю «Яндекса», который приехал на фейковый заказ. И потом добавляет: «Можешь работать по другим, только не Яша».
Председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов считает, что за протестами могут стоять конкуренты «Яндекс. Такси».
— Лично моё мнение, что это война агрегаторов, — сказал Кудинов. — Возможно, это «Ситимобил» или его хозяева. Пока этот протест существует в интернете. Очень много накручено на теме такси блогерами, которые в погоне за хайпом фантазии выдают за действительность. Но мы опасаемся, что, если протест выйдет на дороги, найдётся какой-нибудь дурачок, который совершит противоправное действие. Из-за этого или кто-то пострадает, или пострадает он сам, когда ему придётся нести ответственность.
Среди возможных целей акции — сделка «Яндекс-такси» с ГК «Везёт» («Везёт» — второй по доле рынка сервис заказа такси), о которой было объявлено ещё летом. «Яндекс. Такси» планирует выкупить основную часть бизнеса группы. Недовольство предстоящей сделкой «Яндекс. Такси» выражали несколько конкурентов, в том числе — Gett и Mail.ru Group, у которой есть доля в «Ситимобиле».
— Мы не обладаем подтверждёнными данными, против кого направлена данная «акция» и кто её организаторы, — заявили в пресс-службе компании Gett.
Представители «Ситимобила» не ответили на момент публикации на запрос «Базы».
«Возможно, через шумиху вокруг забастовки и с помощью негатива в СМИ хотят сорвать сделку или дать основание ФАС не согласовывать её. За счёт этого слияния „Яндекс“ становится безоговорочным лидером не только в Москве и крупных городах, но и в регионах. Если сделку не согласуют — значит, акция с „забастовкой“ себя оправдает», — рассказал анонимно один из участников рынка.
Этим, возможно, и объясняется скрытность админов. «Судя по тому, какой информационный шум, здесь видна направляющая рука профессионалов, — оценил „забастовку“ один из экспертов по пиару. — Одновременный выход публикаций в прессе, репортажи на ТВ. Вряд ли на это способны сами таксисты — это больше смахивает на классическую пиар-акцию с хорошим бюджетом и профессиональными исполнителями».
Кстати, сейчас по водительским чатам активно распространяют видео, на котором Никита Штых, словно профессиональный пиарщик, объясняет, как правильно организовать поддержку акций забастовщиков:
— Формат обращения должен быть таким-то, с такого-то города… для «Москвы 24» и записывать, чтобы камера… телефон был вертикально. И сейчас я вопросы отправлю, нужно будет разослать их по группам, и это нужно сделать до вечера».
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