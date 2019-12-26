Встреча с кинокритиком Антоном Долиным в «Hyundai: Сейчас»

Встреча с кинокритиком Антоном Долиным в «Hyundai: Сейчас»
26 декабря 22:11 2019

В Hyundai MotorStudio 30 декабря в рамках цикла встреч со зрителями «Hyundai: Сейчас» выступит известный кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин

Гости смогут узнать о перспективах российского кинематографа, какие фильмы стоит посмотреть в 2020 году и как часто наши ленты попадают на международные кинофестивали.

Антон Долин — один из главных российских кинокритиков. В разное время вёл авторские колонки в таких изданиях, как Эксперт, The New Times, Ведомости, OpenSpace.ru, Газета.ру, Афиша, Meduza и других. Работал на радиостанциях Эхо Москвы, Серебряный дождь, Вести ФМ и Маяк, эксперт в программе Вечерний Ургант на Первом канале. Дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков России за книги Ларс фон Триер. Контрольные работы: Анализ, интервью. Догвилль: Сценарий (2004) и Герман: Интервью. Эссе. Сценарий (2011). С 2017 года — главный редактор журнала Искусство кино.

Во время общения с гостями Hyundai MotorStudio Антон Долин расскажет о наиболее интересных событиях из мира кино уходящего года, какие фильмы стоит посмотреть в следующем году и что ждет российский кинематограф в будущем.

Встреча с кинокритиком пройдет 30 декабря 2019 года в Hyundai MotorStudio по адресу: Новый Арбат, 21.

Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Программа мероприятия:

  • 19:30 – 20:00 – сбор гостей;
  • 20:00 – 21:00 – выступление спикера;
  • 21:00 – 21:30 – ответы на вопросы.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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