Kia внедряет систему виртуальной реальности для проектирования автомобилей

Новая система оценки дизайнерских и конструкторских решений, внедряемая KIA, позволяет одновременно участвовать в процессе разработки новых моделей до 20 специалистам в режиме реального времени

Новые системы виртуальной реальности позволяют существенно повысить качество и эффективность дизайнерских разработок. Они позволят сократить время на разработку новой модели на 20% и снизить ежегодные затраты на 15%

Дополнительные технологии позволят KIA лучше реагировать на запросы, связанные системами мобильности будущего

За счет экономии средств появляется возможность реинвестирования в наукоемкие исследования, что обеспечит сокращение периода разработки и повысит ее эфективность

Kia Motors Corporation представила новую систему виртуальной реальности (VR), разработанную для анализа конструкторско-дизайнерских решений

Презентация состоялась в головном дизайн-центре корпорации в корейском Намьянге. Основной задачей представленной системы является повышение качества и эффективности процесса разработки новых моделей автомобилей благодаря внедрению технологии виртуальной реальности.

Технология подразумевает использование набора приложений для разработчиков, позволяющих коллективам дизайнеров, конструкторов и инженеров проводить оценки качества проектно-конструкторских работ и контролировать все процессы и промежуточные результаты, связанные с разработкой новой модели.

Разработка этой новой технологии стала частью реализации анонсированного KIA в марте 2019 года инвестиционного плана в объеме 12,8 млн долларов США в развитие Центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в Намьянге. После полномасштабного внедрения системы, компания ожидает 20-процентного сокращения времени, необходимого на создание каждой модели, а также 15-процентного снижения ежегодных затрат на проектные работы.

«Использование виртуальной реальности при разработках – это необходимый шаг, позволяющий быстро оценивать потребности клиентов и изменения глобальных трендов в автомобильной индустрии, и реагировать на них с необходимой гибкостью, – объясняет глава подразделения исследований и разработок Hyundai Motor Group Альберт Бирманн (Albert Biermann). – Благодаря более активному использованию и совершенствованию виртуальных процессов, мы повысим как качество работ, так и их рентабельность. Также это позволит увеличить объем инвестиций в НИОКР, что обеспечит нам сохранение конкурентоспособности и при разработке систем мобильности будущего».

Возможность одновременной работы 20 пользователей

Шлемы виртуальной реальности позволяют дизайнерам, конструкторам и инженерам, работающим над автомобилем, осуществлять виртуальное моделирование. 36 датчиков движения определяют местонахождение всех пользователей и отслеживают их перемещения, что позволяет каждому из участников работы действовать в режиме реального времени. Новая VR-система поддерживает участие до 20 пользователей одновременно.

Таким образом, новые передовые технологии открывают перед дизайнерами и конструкторами возможности более эффективно исследовать проекты на более ранней стадии разработок и такими способами, которые ранее были невозможны просто физически. Система способна моделировать элементы внешнего дизайна и конструкции, интерьера автомобиля, освещение, цвета и материалы, и даже формировать виртуальные окружающие условия.

Помимо этого, планируется создать условия для дистанционной оценки разработок при помощи виртуальной реальности. Это позволит наладить сотрудничество в режиме реального времени между дизайн-центрами каждого из брендов, расположенными в Европе, Америке, Китае и Индии, а также расширить возможности виртуального процесса проектирования за счет применения дополненной реальности (AR) совместно с другими технологиями.

Контроль качества проекта с использованием виртуальной реальности

KIA сформировала новую систему оценки качества проектов с использованием VR в марте 2019 года. Для этого были задействованы данные систем объемного компьютерного проектирования (CAD), собираемые на каждой стадии разработки автомобиля. Эти данные были использованы для оценки качества каждой из конструкторско-дизайнерских разработок в среде виртуальной реальности. Система оценки качества проектов с использованием VR способна обеспечить стопроцентно точное моделирование, в то время как возможности предыдущих методов цифровых оценок были ограничены двухмерным анализом и не позволяли проводить детальных оценок анализируемого элемента в действии.

Процессы оценки качества проектов с использованием VR также имеют невероятно высокий потенциал для разработки технологий безопасности, поскольку участники проектирования могут проводить виртуальное тестирование автомобилей в широком наборе моделируемых условий, ситуаций и вариантов окружающей обстановки. В качестве окружающих условий могут быть смоделированы автострады, городские дороги, горный рельеф, тоннели, условия плохой освещенности и видимости, и множество других вариантов.

Виртуальная реальность также позволяет коллективам разработчиков моделировать работу отдельных элементов и узлов автомобиля, к примеру – дверей, крышки багажника, крышки капота, дворников. Помимо этого, система позволяет инженерам и дизайнерам более эффективно тестировать эргономику и аэродинамику автомобиля.

KIA планируют дальнейшее расширение использования VR на производственных и сборочных линиях, чтобы сформировать более эргономичные, эффективные и безопасные условия труда.

Создание высокоэффективного цикла разработки автомобиля

Для тех случаев, где ранее процессы оценки качества могли быть запущены только с момента производства тестового экземпляра автомобиля, теперь они смогут быть полностью реализованы в виртуальной среде уже на стадии подготовки к производству. Оценка качества с использованием виртуальных моделей и технологий на ранних стадиях проектирования, безусловно, способствует улучшению контроля качества реальных серийных автомобилей.

В качестве дальнейшего развития оценки качества виртуальной цифровой модели рассматривается масштабное использование VR при разработке систем и решений мобильности будущего, к примеру – транспортных средств с автономными системами пилотирования. Подобные процессы виртуального контроля должны помочь принципиально ускорить стадии разработки и внедрения, что позволит компании более точно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию на рынке.