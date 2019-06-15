Tesla Model X чуть не утопили в природном водоеме

Для извлечения из воды Tesla Model X под Бобруйском пришлось просить помощи у джиперов

В соцсетях пишут про происшествие с участием одного из самых дорогих электромобилей в стране — Tesla Model X. Часть кузова кроссовера оказалась в водоеме, водитель не мог выехать самостоятельно и призвал на помощь джиперов. По нашим сведениям, история закончилась позитивно, машина не получила повреждений.

Инцидент имел место сегодня утром в населенном пункте Красное под Бобруйском. Извлечь кроссовер из водоема удалось менее чем за два часа с момента поступления призыва о помощи. Вытащили машину без лебедки, используя трос.

Вразрез с информацией о том, что Tesla утонула, непосредственный участник событий сообщил Onliner: «Model X никуда не ныряла, оказалась в воде незначительно. Мы спускали на воду лодку. Не хотели, чтобы был разворочен берег на территории усадьбы. Потому старались подъехать максимально близко к линии воды. В какой-то момент колесо соскользнуло. Но все завершилось без потерь».

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