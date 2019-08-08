100 – летний юбилей Bentley Motors на фестивале Monterey Car Week

Bentley Motors продолжает серию праздничных мероприятий, посвященных столетию компании

• Юбилейные торжества посвящены прошлому, настоящему и будущему марки Bentley

• Экспозиция Bentley будет представлена в рамках Concours d’Elegance в Пеббл-Бич

• Дебют нового Flying Spur – роскошного четырехдверного автомобиля класса Gran Turismo

• Выставка модельных линеек Bentayga и Continental, включая рекордсмена гонки Пайкс-Пик 2019 года, во главе юбилейного парада

• Празднование столетия марки в Доме Bentley: выставка британского мастерства и дизайна

• Парад довоенных моделей Bentley от W.O. Bentley Tour, включая легендарный Team Blower

На следующей неделе в рамках Monterey Car Week состоится дебют двух моделей: нового седана Flying Spur класса Gran Turismo и концепт-кара EXP 100 GT, олицетворяющего представления марки о том, как будет выглядеть роскошная мобильность в 2035 году.

Новый Flying Spur задает новые стандарты роскоши и удовольствия за рулем, демонстрируя уникальные примеры использования передовых технологий и их гармоничное сочетание с британским качеством отделки и инновационными функциями, которые расширяют представления об утонченности и внимании к деталям.

Роскошный Flying Spur завоевывает позиции самой совершенной из четырехдверных моделей класса Gran Turismo, представленных на рынке. Помимо новой ходовой части из алюминия и композитных материалов эта модель, впервые для Bentley, оснащена опциональной электронной системой управления всеми колесами в сочетании с активным полным приводом и активной системой стабилизации поперечной устойчивости Bentley Dynamic Ride с питанием от электрической установки напряжением 48 В.

Новый Flying Spur будет экспонирован на конкурсе Quail: A Motorsports Gathering и в Доме Bentley до конца Monterey Car Week. Здесь же будет представлен концепт-кар EXP 100 GT, создавая который специалисты Bentley думали о том, каким класс Gran Turismo станет в будущем.

EXP 100 GT – это истинный Bentley, созданный инженерами марки на основе глубокого понимания желаний своих взыскательных клиентов. В этом стильном концепт-каре используется искусственный интеллект (ИИ), благодаря которому автомобиль превращается в пространство, где человек испытает необыкновенные эмоции и получит незабываемые впечатления.

Кроме того, он демонстрирует будущее в области создания роскошных автомобилей. Одна из главный особенностей EXP 100 GT – безупречное сочетание уникальных материалов и интеллектуальные технологии. Аккумуляторная система автомобиля является источником энергии для четырех электродвигателей, которые обеспечивают великолепные ходовые качества. Концепт-кар будет разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды, развивать максимальную скорость 300 км/ч и выдавать максимальный крутящий момент 1500 Н·м. В рамках программы мероприятий Bentley EXP 100 GT дебютирует на конкурсе Quail, далее переместится в Дом Bentley и на выходных окажется Concours d’Elegance в Пеббл-Бич.

В преддверии публичного дебюта EXP 100 GT Bentley выпустит новое специальное приложение для устройств Apple. 12 августа состоится релиз приложения Bentley 100 AR, которое позволит применять печатный QR-код для знакомства с внешним видом и интерьером концепт-кара EXP 100 GT с помощью дополненной реальности. Кроме того, у пользователей появится возможность взаимодействовать с полномасштабной виртуальной версией автомобиля, используя приложение в некоторых дилерских центрах Bentley.

Bentley станет одним из участников в рамках воскресного конкурса Concours d’Elegance в Пеббл-Бич. Класс Bentley Centennial образуют

различные классические модели, в том числе Vintage 4 Cylinder, Vintage 6 Cylinder, Derby и Postwar. Кроме того, Bentley представит совершенно новые автомобили, среди которых новый Continental GT V8 в версиях с кузовом купе и кабриолет, а также линейка Bentayga, состоящая из моделей Design Series, Speed, V8 и Hybrid.

Здесь также будет представлен рекордсмен гонки Пайкс-Пик Bentley Continental GT – автомобиль, который недавно улучшил рекорд

всемирно известной трассы в Колорадо среди серийных автомобилей на 8,4 секунды.

Юбилейный парад

Перед знаменитыми гонками исторических автомобилей Rolex Monterey Motorsports Reunion, которые пройдут 17 августа на автодроме Лагуна Сека, состоится юбилейный парад Bentley, демонстрирующий впечатляющее наследие марки. Трассу длиной 3,6 км преодолеют более 30 довоенных Bentley, любезно предоставленных W.O. Bentley Tour, и современные серийные автомобили. Возглавит парад Bentley 4½ Litre Team Blower 1929 года, принадлежавший самому Уолтеру Оуэну Бентли, в сопровождении рекордсмена гонки Пайкс Пик Continental GT и нового Continental GT Convertible. Затем все эти модели будут выставлены в павильоне Bentley.