Названы победители профессиональной премии «USED CAR AWARDS 2019»

К участию в ней были приглашены все автомобильные бренды, работающие на территории России и развивающие направление продаж автомобилей с пробегом. Данные для анализа предоставили 17 брендов.
Для составления рейтинга все дистрибьюторы (бренды) были сгруппированы по сегментам: массовый и премиальный. В каждом из этих сегментов был выбран лучший бренд в следующих номинациях:
В итоге лучшим дистрибьютором (брендом) по объему продаж автомобилей с пробегом собственной марки в массовом сегменте стал Volkswagen, а в премиальном – Jaguar Land Rover. В тройку лидеров здесь также попали:
В свою очередь, лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте стал KIA, в премиальном – снова Jaguar Land Rover. При этом доля сертифицированных автомобилей в перерегистрациях у Jaguar Land Rover превысила 35%.
Таким образом, каждый третий автомобиль с пробегом этих британских марок возрастом до 5 лет реализуется в России по программе Jaguar Land Rover Approved. На втором месте в массовом сегменте – Mazda, на третьем – Hyundai. В премиум-сегменте второе и третье места распределились между BMW и Porsche соответственно.
Наилучшее соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым автомобилям среди массовых марок оказалось у Volkswagen, в премиум-сегменте – у Jaguar Land Rover. В массовом сегменте на втором и третьем месте оказались Nissan и Toyota. При этом у всех трех лидеров этот показатель превысил 50%, то есть каждый второй проданный автомобиль этих марок – с пробегом. В премиальном сегменте в тройку лидеров также попали BMW (2 место) и Lexus (3 место).
Лучший показатель роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом продемонстрировал Renault: число машин, реализованных по программе Renault Selection выросло в 2018 году более чем в 2 раза. В премиальном сегменте самый высокий рост показал Porsche, которому удалось увеличить продажи автомобилей по программе Porsche Approved почти на треть. Достойную динамику продаж также показали: в массовом сегменте – Mazda и Mitsubishi, а в премиальном – BMW и Lexus.
C 2014 года www.amsrus.ru