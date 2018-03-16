Вместо автомобильного номера — световой код 19

В Ford создана исследовательская команда, которая рассматривает вопросы совместного пользования автомобилей и дронов на благо клиентов.

Одним из первых ее инициатив стало предложение о введении идентификации дронов с помощью светового кода – аналога автомобильного номера, который позволит издалека опознавать дрон и быстро находить его владельца.

Количество дронов в воздухе растет с каждым днем. К 2020 году на руках у любителей в США будут около 4,3 миллиона небольших БПЛА, не считая дронов, используемых в коммерческих целях – их число к этому времени утроится, доведя общее число воздушных беспилотников до 7 миллионов. Несмотря на стремительный рост популярности технологии, многие связанные с ней вопросы остаются в зачаточном состоянии. Важным препятствием к повсеместному и эффективному использованию дронов является отсутствие свода правил, определяющих их поведение и взаимодействие в воздухе.

Ford является единственным автопроизводителем в составе Комитета по нормотворчеству в сфере авиации Федерального агентства гражданской авиации США (FAA), где опыт компании в сфере наземного транспорта помогает в разработке общих принципов организации нового вида транспорта, который будет использоваться для доставки товаров, предоставления услуг и, возможно, перевозки людей.

Одним из первых шагов Ford как участника Комитета стало внесения предложения о способе идентификации и отслеживания дронов в полете. Уникальное решение специалистов Ford позволит легко идентифицировать дроны на небольшом расстоянии с минимальным или нулевым вмешательством в их конструкцию. Возможность быстрого опознания БПЛА обеспечит их безопасное и ответственное использование в воздушном пространстве.

Решение Ford предполагает использование кода из 10 цифр, который FAA предоставляет владельцам дронов при регистрации. Код должен быть нанесен на корпус БПЛА. Однако рассмотреть его во время полета аппарата практически невозможно. Специалисты Ford предложили использовать для идентификации дронов полетные огни, которыми уже стандартно оснащают некоторые модели беспилотников, чтобы сделать их заметными в сумерках или ночью. Запатентованная технология Ford предусматривает использование полетных огней для передачи 10-значного кода дрона в двоичной системе. Частота мигания огней может быть унифицирована, что обеспечит универсальность такого метода идентификации.

Световые сигналы можно расшифровать с помощью камеры и специального программного обеспечения. Для этого достаточно возможностей стандартного смартфона, что позволит любому наблюдателю идентифицировать дрон и, по необходимости, передать его номер полиции. Таким образом, 10-значный код становится аналогом автомобильного регистрационного знака, с помощью которого всегда можно точно определить модель дрона и идентифицировать его владельца. Технология идентификации по световому сигналу была успешно протестирована: приложение для смартфона точно распознало регистрационный номер дрона, находящегося на расстоянии 25 метров от наблюдателя.

Команда, занимающаяся БПЛА в Ford, также создала модульную платформу для разработки дронов. Платформа, представляющая собой набор базовых компонентов дрона с настраиваемыми параметрами, позволит различным командам внутри Ford быстро тестировать сценарии совместного использования автомобилей и беспилотников. Инженерам не придется создавать каждый новый дрон с нуля – достаточно будет наделить необходимым функционалом базовую платформу. В дальнейшем Ford планирует сделать платформу общедоступной, чтобы ею могли воспользоваться сторонние разработчики специализированных дронов.