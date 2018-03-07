Названа самая популярная модель Ravon
17

Названа самая популярная модель Ravon
Март 07 16:02 2018

Продажи автомобилей Ravon демонстрируют положительную динамику на российском рынке.

Так, в феврале 2018 г. рост составил 191% по сравнению с февралем предыдущего года. Всего за февраль 2018 г. было реализовано 1 470 автомобилей.

Самой популярной моделью Ravon у российских автовладельцев остается Ravon Nexia – в феврале 2018 было продано 638 экземпляра (+125%). Значительно увеличился спрос на седан Ravon R4 – в феврале дилеры продали 370 экземпляров модели, таким образом рост 957% по сравнению с предыдущим годом. В компании уверены, что популярность Ravon R4 будет и дальше увеличиваться, т.к. автомобилей обладает превосходным соотношением цены и качества.

Ravon Nexia 2016

Третье место по продажам в модельном ряду Ravon занял хэтчбек R2 – его продажи составили 335 автомобилей (+79%). Седан Gentra также продемонстрировал хорошие показатели: в прошедшем месяце 127 автомобилей нашли своих владельцев.

На тему:
  Article "tagged" as:
NexiaRavon
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Дебют Креты

Дебют Креты 3

IBM и PSA сделают автомобили еще более интернетизированными

IBM и PSA сделают автомобили еще более интернетизированными 0

Porsche выпустит первый электрокар через 4 года

Porsche выпустит первый электрокар через 4 года 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.