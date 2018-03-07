Названа самая популярная модель Ravon 17

Продажи автомобилей Ravon демонстрируют положительную динамику на российском рынке.

Так, в феврале 2018 г. рост составил 191% по сравнению с февралем предыдущего года. Всего за февраль 2018 г. было реализовано 1 470 автомобилей.

Самой популярной моделью Ravon у российских автовладельцев остается Ravon Nexia – в феврале 2018 было продано 638 экземпляра (+125%). Значительно увеличился спрос на седан Ravon R4 – в феврале дилеры продали 370 экземпляров модели, таким образом рост 957% по сравнению с предыдущим годом. В компании уверены, что популярность Ravon R4 будет и дальше увеличиваться, т.к. автомобилей обладает превосходным соотношением цены и качества.

Третье место по продажам в модельном ряду Ravon занял хэтчбек R2 – его продажи составили 335 автомобилей (+79%). Седан Gentra также продемонстрировал хорошие показатели: в прошедшем месяце 127 автомобилей нашли своих владельцев.