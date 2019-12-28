Народные умельцы придумали, как повысить проходимость “Жигулей”

YouTube-канал “Гараж 54” продолжает свои эксперименты над советской “классикой”. Цель – научить автомобиль взбираться вверх по снежно-ледяному уклону

Помните опыт парней с песком, который сыпала “специальная высокотехнологичная система” под ведущие колеса? Здесь идея схожая, но принцип действия и реализация другие. По замыслу мастеров, проходимость должны повышать цепи у задних колес. Во время движения они раскручиваются, выпрямляются и попадают под покрышки, создавая своего рода металлическую прослойку между ними и поверхностью. Тем самым повышаются сцепные свойства, и автомобиль преодолевает подъем. В теории. Но получилось ли у народных умельцев улучшить проходимость “Жигулей” на практике?

По итогам эксперимента ведущий отметил, что устройство действительно помогает при движении по снегу. Впрочем, его наверняка можно усовершенствовать. Ждем новую итерацию!

По материалам Авторамблер.