Народные умельцы придумали, как повысить проходимость “Жигулей”

28 декабря 22:11 2019

YouTube-канал “Гараж 54” продолжает свои эксперименты над советской “классикой”. Цель – научить автомобиль взбираться вверх по снежно-ледяному уклону

Помните опыт парней с песком, который сыпала “специальная высокотехнологичная система” под ведущие колеса? Здесь идея схожая, но принцип действия и реализация другие. По замыслу мастеров, проходимость должны повышать цепи у задних колес. Во время движения они раскручиваются, выпрямляются и попадают под покрышки, создавая своего рода металлическую прослойку между ними и поверхностью. Тем самым повышаются сцепные свойства, и автомобиль преодолевает подъем. В теории. Но получилось ли у народных умельцев улучшить проходимость “Жигулей” на практике?

По итогам эксперимента ведущий отметил, что устройство действительно помогает при движении по снегу. Впрочем, его наверняка можно усовершенствовать. Ждем новую итерацию!

По материалам Авторамблер.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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3 комментария

  1. Алексей Ефремов
    28 декабря, 22:36 #1 Алексей Ефремов

    Нравится мне гараж54 👍🏽🔥весело задорно 😁😁😁😁

  2. Илья Вайцман
    28 декабря, 23:11 #2 Илья Вайцман

    Это не народные умельцы, это норвежская (кажется) запатентованная система, применяется на грузовиках. Говорят, на Аляске тоже в ходу. Только буржуи делают ее убирающейся.

  3. Илья Вайцман
    28 декабря, 23:14 #3 Илья Вайцман

    https://radikal.ru/vf/oPvur5XqXBR

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