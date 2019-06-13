Выпуск нового Lamborghini Huracan Sterrato планируется в 2021 году

Итальянский автопроизводитель показал агрессивный концепт-кар Lamborghini Huracan Sterrato, и в новом отчете компании указывается, что он может появиться в серийном производстве.

По сообщениям зарубежных СМИ, модель может быть выпущена в 2021 году в лимитированной версии. Планы еще не полностью сформированы, но источники сообщают, что компания может построить от 500 до 1000 единиц модели. Ожидается, что стоимость нового Lamboghini Huracan Sterrato составит порядка 240 тыс. евро.

Технический директор Lamborghini не подтвердит планы производства суперкара, но он намекнул, что это возможно. Как объяснил Маурицио Реджиани, «предварительное экономическое обоснование предполагает, что мы можем получить прибыль от создания такого автомобиля».

Чтобы снизить расходы, как заявил Реджиани, компания может изготовить компоненты для Sterrato из специально разработанного «легкого синтетического материала», который можно печатать на 3D-принтерах. Это означает, что компании не придется тратить много денег на разработку модели, и это проблема, так как бюджет Lamborghini «довольно ограничен».

Huracan Sterrato, безусловно, станет интересным дополнением к линейке Lamborghini. Независимо от того, что произойдет, в основу концепцт-кара Huracan Sterrato легл Huracán Evo, а главные отличия заключаются в прочном внешнем виде с защитными пластинами днища, усиленными алюминием боковыми юбками и расширенными колесных арок. Концепция также имела светодиодную дополнительную оптику, дополнительные 47 мм дорожного просвета и 20-дюймовые колеса, которые были «обуты» в специально разработанные шины.

В качестве силовой установки демонстрационного прототипа использовался 5,2-литровый V10 без наддува, развивающим 631 л.с. мощности. Пару ему составляла 7-ступенчатая трансмиссия с двойным сцеплением и система полного привода.

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