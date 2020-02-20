Jaguar Land Rover демонстрирует будущее городской мобильности

Jaguar Land Rover представляет новый смелый концепт Project Vector, разработанный в рамках реализации миссии Destination Zero и призванный продемонстрировать видение компании относительно автономных, электрических и совместно используемых технологий будущего

В рамках миссии Destination Zero компания Jaguar Land Rover стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее. Главными целями компании являются достижение нулевого объема вредных выбросов, отсутствие дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах посредством внедрения инновационных решений и продуктов.

Концепт Project Vector представляет собой передовой, универсальный, полностью готовый к будущему автономных технологий исследовательский электромобиль.

Профессор сэр Ральф Шпет (Prof Sir Ralf Speth), генеральный директор Jaguar Land Rover:

«Jaguar Land Rover отслеживает тенденции, формирующиеся в современном обществе. Project Vector демонстрирует лидерство компании в области разработки инноваций, которые делают наше общество более безопасным и здоровым, а окружающую среду – более экологичной. В рамках этого проекта мы сотрудничаем с лучшими умами из научно-исследовательской сферы, цепочками поставщиков и цифровыми службами, чтобы создать подключаемые интегрированные системы мобильности. Project Vector – это смелый и инновационный шаг вперед, необходимый для достижения миссии Destination Zero».

Компактный и универсальный концепт-кар длиной всего в четыре метра предназначен для передвижения в городе. Аккумуляторные батареи и компоненты трансмиссии расположены в плоском полу, что дополнительно повышает универсальность автомобиля. Внутреннее пространство салона предлагает конфигурацию сидений для индивидуального или совместного использования и даже для коммерческих целей, например, доставки товаров.

Project Vector – развитие мобильности будущего уже сегодня

Концепт Project Vector был создан с целью повышения качества жизни в городе будущего.

Он был разработан в Национальном центре автомобильных инноваций в тесном сотрудничестве с представителями научно-исследовательских институтов и внешними партнерами.

Project Vector будет решать широкий спектр задач мобильности, начиная с того, как клиенты получают мобильные услуги, до развития инфраструктуры, необходимой для обеспечения полностью интегрированных, автономных транспортных средств в городах.

Д-р Тим Левертон, директор проекта:

«Глобальные тенденции урбанизации и цифровизации приводят к необходимому и неизбежному процессу развития городской мобильности. Совместно используемые и частные транспортные средства будут подключены к сетям общественного транспорта, поэтому каждый сможет путешествовать автономно и в любое время. Это сложная задача, которую можно решить, работая вместе с партнерами со всей автомобильной индустрии, инфраструктуры и цифрового мира».

«Благодаря технологическим и инженерным наработкам Jaguar Land Rover мы можем предоставить уникальную возможность для развития высокофункциональных городских сервисов мобильности, которые легко интегрируются в повседневную жизнь». «В будущем поездки по городу будут состоять из частных и совместно используемых транспортных средств, сервисов такси и общественного транспорта. Наше видение заключается в том, что наш исследовательский автомобиль станет частью городской мобильной сети, которая может быть адаптирована под различные цели».

Компания планирует сотрудничество с городским советом Ковентри и властями Уэст-Мидлендса, чтобы в конце 2021 года запустить мобильную службу, которая станет лабораторией для разработки сервисов будущей мобильности на улицах Ковентри.