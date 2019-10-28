Jaguar представил прототип беспилотного I-pace на Всемирном конгрессе автономного транспорта

Бренд Jaguar стал официальным партнером Всемирного конгресса автономного транспорта 2019 в Дубае, в рамках которого был представлен прототип беспилотного Jaguar I-PACE

Прототип, успешно завершивший испытания на улицах Дубая в рамках подготовки к своему дебюту на Конгрессе, демонстрирует достижения Jaguar Land Rover в области разработки автономных технологий и вклад компании в стратегию по развитию беспилотного транспорта.

Работа над автономными, коммуникативными, электрическими и совместно используемыми технологиями является ключевым элементом стратегической миссии компании – Destination Zero, в рамках которой Jaguar Land Rover стремится сделать планету безопаснее, а окружающую среду – экологичнее.

Полностью электрический Jaguar I-PACE с нулевым уровнем выбросов, завоевавший звания «Лучший автомобиль года в мире 2019» и «Лучший “зеленый” автомобиль года», был выбран для участия в Конгрессе благодаря своим показателям экологичности. Серийный Jaguar I-PACE был доработан и получил усовершенствованные системы распознавания других транспортных средств и предотвращения столкновений с помощью комбинации датчиков и камер, а также систему распознавания сигналов светофора. Скорость и рулевое управление автомобиля также контролировались в ходе тест-драйвов автономно – с помощью системы, отслеживающей маршрут по детальной HD-карте, которая определяет местоположение и предоставляет обзор дороги с высоты птичьего полета.

Компания Jaguar Land Rover продолжает разработку инновационных решений в рамках стратегической миссии Destination Zero, целью которой является достижение нулевого объема вредных выбросов, отсутствие дорожно-транспортных происшествий и пробок на дорогах посредством внедрения передовых решений и продуктов. Автономные технологии играют важнейшую роль в реализации данной стратегии. На сегодняшний день Jaguar Land Rover успешно завершила серию испытаний в реальных условиях на загруженных городских дорогах Великобритании и продолжает сотрудничество с научно-исследовательскими центрами для совместной разработки инновационных решений будущего.

Брюс Робертсон (Bruce Robertson), управляющий директор Jaguar Land Rover в странах Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА): «Jaguar Land Rover и правительство Дубая преследуют одинаковые цели в вопросах мобильности и экологии. Мы стремимся сделать управление автомобилем безопаснее, освободить больше времени в ходе поездок и уменьшить негативное влияние, которое оказывают наши путешествия на планету. Всемирный конгресс автономного транспорта в Дубае решает эти и другие важные задачи, и наш прототип беспилотного Jaguar I-PACE является доказательством впечатляющего прогресса, которого смогла добиться и наша компания, и индустрия в целом».

Всемирный конгресс беспилотного транспорта проходит под покровительством Шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума, наследного принца Дубая. Целью конгресса является создание условий, которые ускорят развитие автономных технологий во всем мире. Локально мероприятие поддерживает стремление Шейха Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ, а также правителя Дубая к тому, чтобы к 2030 году 25% всех поездок в городе совершались интеллектуальным и беспилотным транспортом.

Всемирный конгресс автономного транспорта состоялся в октябре 2019 года в здании Международного торгового центра Дубая. Мероприятие является удобной платформой для обмена опытом между экспертами, политиками и представителями научно-исследовательской сферы и обсуждения передовых инноваций в области беспилотного транспорта.