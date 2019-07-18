Ford планирует создать уникальный смайл в виде пикапа

Среди миллиардов смайлов, которые люди пересылают друг другу ежедневно, около 3 000 эмодзи олицетворяют почти все виды транспорта, включая машины, самокаты, лодки, космические корабли и горнолыжные подъемники. При этом фанаты пикапов отмечают, что до сих пор не получили своего уникального смайла. Компания Ford решила устранить несправедливость и выпускает смайлик в виде пикапа в честь Всемирного дня эмодзи.

«Когда клиенты потребовали включить в набор эмодзи пикап, мы поняли, что просто обязаны сделать так, чтобы это случилось, — говорит Джо Хинричс, президент подразделения автономного транспорта компании Ford. — Пикапы Ford известны всем, поэтому наши специалисты лучше других знают, как можно помочь созданию полностью нового смайла в виде пикапа для активных пользователей мессенджеров по всему миру».

Только за 2018 год было продано более миллиона пикапов F-серии по всему миру, что означает, что каждые 29,3 секунды один автомобиль находил своего владельца.

В 2018 году Ford направил предложение в Консорциум Юникода (организация, которая рассматривает и одобряет введение новых смайлов) о добавлении пикапа в набор эмодзи на любом смартфоне по всему миру. Теперь этот смайл стал кандидатом на включение в будущую версию Юникода.

Стиль концептуального эмодзи был разработан в соответствии с современными трендами.

«Наша команда посвятила много времени изучению чатов, публикаций блогеров, а также лент социальных сетей, чтобы понять потребности наших клиентов, — говорит Крейг Метрос, директор по дизайну североамериканского подразделения компании Ford. — Смайл в виде пикапа должен быть актуальным, стильным, доносить идеи людей и воплощать основное значение модели. В итоге мы представляем современный эмодзи, от которого все любители пикапов должны расплыться в улыбке, подобной смайлу».

Если эмодзи в виде пикапа одобрят в начале 2020 года, его дизайн будет адаптирован для всех мобильных платформ, чтобы стать частью чатов всех пользователей мессенджеров – от профильных специалистов до активных семей и любителей смайликов.