Suzuki Jimny вновь получает награду Residual Value

В рамках 13-го ежегодного автомобильного бизнес-форума «ForAuto 2023. Итоги и прогнозы авторынка» состоялось девятое ежегодное вручение премии «АВТОСТАТ»: «Сохранность остаточной стоимости» – Residual value 2023.



Исследование «Residual value» (сохранность остаточной стоимости автомобиля) проводится по специальной методике АВТОСТАТ. По итогам года рассчитываются индексы остаточной стоимости и составляется рейтинг моделей по сегментам в классах «Standart» и «Premium».

В девятом ежегодном исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам 2022 года участвовало: 663 модификации (с учетом типа кузова, объёма двигателя и типа трансмиссии) 232 моделей 45 брендов легковых автомобилей .

Высокий коэффициент остаточной стоимости модели – 100% и более, означает, что владелец автомобиля в настоящее время может продать его дороже той цены, за которую он был приобретен, соответственно такая модель подразумевает особую практическую пользу.

Легендарный бестселлер модельного ряда автомобилей Suzuki – Suzuki Jimny – в этот раз стал лидером в категории «Standart» в сегменте SUV (B) с коэффициентом остаточной стоимости равным 134,2%. Автомобиль был отмечен специальным дипломом аналитического агентства «АВТОСТАТ», подтверждающим высокий уровень сохранности остаточной стоимости.

Напомним, что Suzuki Jimny был в тройке лидеров этого рейтинга в 2016, 2017 и 2022 годах, а теперь и возглавил его. Это наглядно доказывает, что модель не только не теряет своей актуальности, но приносит дополнительные выгоды и заслуживает высокое доверие у клиентов и экспертов отрасли.

На российском рынке Suzuki Jimny представлен с 1998 года. Текущее четвертое поколение Jimny поступило в продажу в августе 2019 года. Поклонники японского бренда по праву высоко ценят Jimny, число владельцев внедорожника IV поколения составляет уже 5 288.

И это благодаря уникальным внедорожным характеристикам модели: лонжеронная рама, 3х рычажная зависимая подвеска с винтовыми пружинами с жестко подключаемым полным приводом ALLGRIP PRO с раздаточной коробкой и понижающей передачей, внедорожный просвет 210 мм, радиус разворота 4,9 м, а также углы въезда 370/съезда 490/продольной проходимости 280.

«В прошлом году Suzuki Jimny IV поколения входил в шорт-лист в категории SUV (B), в этом уже вырвался в лидеры. Он по праву удостоился почетной награды. Jimny – уникальный автомобиль, такой один, вызывающий бурю ярких положительных эмоций. Им дорожат, его любят и дорого ценят, о чем теперь и свидетельствует диплом «Residual value», – прокомментировала победу Операционный директор ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» Ирина Зеленцова.

Кроме торжественного вручения премий в ходе форума обсуждались самые актуальные темы современного автомобильного рынка, такие как производство, импорт, автомобили с пробегом, коммерческий транспорт, кредитование, страхование, лизинг и другие. В работе форума приняли участие более 200 специалистов, среди которых руководители компаний-дистрибьюторов, дилерских компаний, компаний-участников российского автомобильного бизнеса, руководители направлений маркетинга, сервиса и финансов.